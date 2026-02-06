減肥｜44歲蔡依林激推荷爾蒙飲食法　做對3件事不用挨餓也能瘦身

蔡依林早前舉辦演唱會《Pleasure》再度掀起話題，特殊的舞台設計猶如帶領觀眾進入一場奇幻旅程外，天后性感造型也讓每個人看得目不暇及。而她曾自曝長期維持自身狀態的關鍵，不只運動、早睡，而是「荷爾蒙飲食法」。



蔡依林利用荷爾蒙飲食法維持體態

44歲蔡依林出道多年，依舊維持纖細身材以及年輕外型，她曾透露除了運動習慣及自律的早睡早起維持良好體態外，更利用荷爾蒙飲食法來認識自己的身體，而不是只看熱量選擇食物。

荷爾蒙飲食法主要透過食物了解身體

蔡依林說，執行荷爾蒙飲食法的過程中，就好像透過食物來了解自己的身體，例如有時候喝牛奶，好像身體被牛奶滋養了，便會查詢牛奶含有哪些營養素，進而探討身體為何會有這些反應。

哈佛醫師也推薦荷爾蒙飲食法

原來蔡依林推崇的荷爾蒙飲食法，就連哈佛醫師也在用！台灣營養師張宜婷分享，美國哈佛背景醫師Sara Gottfried（莎拉加特弗萊德）曾指出一個核心關鍵：體重失控，往往不是熱量問題，而是荷爾蒙失衡。

張宜婷說，很多減脂飲控族在進食時經常在算熱量，導致心情越來越緊繃，有時候早餐不敢吃，晚上反而失控。或是習慣喝咖啡撐精神，卻更睡不好，也有些人怕胖不敢吃蛋白質，結果更容易餓，而這些行為，都會直接干擾荷爾蒙分泌。

張宜婷分享，哈佛Sara Gottfried醫師給的「荷爾蒙友善」建議，不用極端挨餓，今天就能立即執行：

1. 每餐順序先蛋白質，再澱粉

豆腐、蛋、魚、雞肉先吃，能穩定血糖，比少吃更關鍵。

2. 晚上幫身體「關燈」

睡前1小時不滑手機、不喝咖啡，讓皮質醇下降，脂肪才肯放手。

3. 不追求快瘦，先追求穩定

當睡眠變深、餓感變少、精神回來，體重自然會回到相對友善的位置。

