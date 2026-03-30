創新香港國際人才嘉年華2026　聚集400家企業2萬崗位全行業覆蓋

「創新香港國際人才嘉年華 2026（春季）」開幕儀式於3月28日假亞洲國際博覽館圓滿舉行。香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡，港區全國人大代表召集人、香港立法會議員陳勇，香港人才服務辦公室總監陳海勁，嘉年華組委會主席趙磊出席主禮，與現場嘉賓共同見證本屆盛事。



為表揚企業在國際人才吸納及培育方面的傑出表現，本屆嘉年華繼續頒發「最受國際人才歡迎企業獎」。最終，水滴金融服務（香港）有限公司及天風國際證券集團有限公司憑藉卓越的人才戰略與國際化視野榮獲殊榮。獎項由香港人才服務辦公室總監陳海勁頒發，肯定兩間獲獎企業在推動人才多元發展及構建國際化團隊方面的突出貢獻。獎項計劃獨家合作夥伴為RT Management Ltd.。

勞福局局長孫玉菡致辭

水滴金融服務（香港）有限公司總經理翟羽代表領獎。該公司背靠紐交所上市母公司，立足香港為客戶提供專業保險與財富規劃服務，滿足客戶多元財富需求。天風國際證券集團有限公司則由首席運營官田蓓代表領獎。該公司立足香港、背靠內地、深耕湖北、服務國家、佈局全球，旨在發展成為連接境內外資本市場的橋梁，竭盡所能為客戶提供全面優質的金融服務。

本次嘉年華現場匯聚近400家企業，覆蓋互聯網、金融、科技、教育、電子、傳媒等熱門賽道。騰訊、恒生銀行、富途證券、大公文匯、鳳凰衛視、數碼通等知名企業亦悉數到場，一次性帶來超過兩萬個優質崗位，吸引大量來自大灣區及世界各地的專業人才與求職者踴躍參與。

「最受國際人才歡迎企業獎」旨在推動企業重視人才多元化與國際化發展，提升香港作為國際人才樞紐的競爭力。是次獲獎企業在人才招聘、培訓、文化融合及職業發展等方面展現出優秀實力。