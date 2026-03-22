西九與全球12間文博機構簽合作意向書　範疇涵蓋展覽及人才培訓等

西九文化區周日（22日）匯聚逾150位來自主要文化區和國際頂尖文博機構的領袖，出席於香港故宮文化博物館舉行的「香港國際文化高峰論壇2026」合作意向書簽署儀式及歡迎晚宴，為西九文化區管理局22日至23日舉辦的第二屆「香港國際文化高峰論壇」揭開序幕。



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是次合作意向書簽署儀式標誌着管理局進一步拓展全球合作夥伴關係，12間簽署合作意向書的頂尖文博機構來自中國內地及全球多地，包括澳洲、捷克共和國、法國、德國、英國及沙特阿拉伯，合作範疇涵蓋節目策劃、人才交流及專業培訓等多個領域。

今次合作意向書重點項目包括：為迎接2027年西九演藝中心開幕，西九管理局表演藝術處與多間知名團體和機構建立策略性聯盟；香港故宮文化博物館與新一批博物館合作夥伴合辦高質素展覽；以及新成立的西九文化區學院與世界知名的文化和教育機構合辦多項培育國際藝術人才的專業課程和駐場藝術家計劃。

西九文化區管理局董事局主席陳智思於「香港國際文化高峰論壇2026」歡迎晚宴致歡迎辭。（西九文化區管理局提供圖片）

全球合作夥伴項目增至46項

西九文化區管理局董事局主席陳智思在簽署儀式致辭時表示，管理局一直致力透過建立長遠夥伴關係與合作，深化全球文化連繫，是次簽署新一批12份合作意向書，標誌着西九在拓展國際合作網絡方面邁出另一個重要里程碑。相關夥伴關係將進一步鞏固香港作為國際藝術文化樞紐的地位，並為文化藝術產業的可持續發展帶來深遠影響。

簽署儀式後，逾120位嘉賓出席於香港故宮文化博物館舉行的歡迎晚宴。晚宴設有爐邊對談，由M+設計及建築策展人王蕾與Bangkok Project Studio創辦人Boonserm Premthada主講。歡迎晚宴上亦設有一系列精彩表演節目，包括由香港天籟敦煌樂團帶來的中樂表演，以及張貝芝三重奏爵士樂演出。

過去數年，管理局已與全球多間知名藝文機構簽署34份合作意向書及合作協議。隨着香港故宮文化博物館、西九文化區管理局表演藝術處，以及新近成立的西九文化區學院再簽署12份新的合作意向書，西九文化區至今已建立46項國際夥伴合作關係。

嘉賓出席「香港國際文化高峰論壇2026」歡迎晚宴。（西九文化區管理局提供圖片）

國際文化高峰論壇周一開幕

香港國際文化高峰論壇周一（23日）開幕，預計將匯聚逾千名來自香港、內地以及海外的代表參與，並將於西九文化區YouTube頻道、香港故宮文化博物館微信公眾號、高峰論壇網站及在藝應用程式及網站現場直播，讓全球觀眾參與。

本屆高峰論壇以「藝創社群，無限可能」為主題，為「2026香港藝術周」首項國際級盛事，匯聚近30位來自14個國家及地區的重量級嘉賓講者，就影響全球藝術文化未來發展的關鍵議題展開建設性對話。