搶人才｜近3年逾41萬宗人才申請來港獲批　高才通計劃95%來自內地

政府於2022年底起推出一系列招攬人才措施。政府透露，過去三年各項人才入境計劃共收到近60萬宗申請，超過41萬宗獲批。高才通計劃過去3年共收到逾15萬宗申請，當中近12.7萬宗獲批，約95%均為內地申請者。



政府透露，過去三年各項人才入境計劃共收到近60萬宗申請，超過41萬宗獲批。（資料圖片／廖雁雄攝）

勞工及福利局長孫玉菡。（資料圖片／鄭子峰攝）

勞工及福利局長孫玉菡今日（25日）書面回覆議員質詢時表示，過去3年，各項人才入境計劃共收到近60萬宗申請、逾41萬宗獲批，當中內地人才佔約73%、即約30萬宗；持非內地護照的人才近11萬宗。截至今年2月底，各項人才入境計劃已吸引近28萬名來自世界各地不同界別的人才來港工作和發展。

至於高才通計劃，過去3年共收到逾15萬宗申請，當中近12.7萬宗獲批，約95%為內地申請者。孫玉菡解釋，內地申請人在部分人才入境計劃比例相對較高，主要反映香港與內地經貿往來頻繁，在語言、文化及地理上有緊密連繫，促進北上南下人才雙向流動。他又說，中央政府與香港特區政府近年積極推動粵港澳大灣區融合發展及兩地深層次合作，亦令相關申請數目有所上升。

孫玉菡又說，政府將持續密切關注高才通計劃的續簽申請情况，掌握來港高才的就業動向和發展狀况。

勞福局已經開展人力推算的中期更新工作，以2025年的最新情況為基準，分析環球及本地發展，包括經濟環境變化及人工智能和業務數碼化的迅速普及等對未來人力前景的影響。中期更新的結果預計於今年第四季公布。