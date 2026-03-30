山西三甲醫院擺烏龍　男患者CT報告顯示｢子宮正常｣　涉事人員停職

近日，內地網絡流傳一段令人啼笑皆非卻又深感憂慮的醫療投訴。一名女子在社交平台上發文稱，其丈夫在山西長治醫學院附屬和平醫院接受CT檢查後，收到的報告單上竟然顯示「子宮形態、密度正常」。目前，事發醫院稱涉事人員停職。



據《新京報》報道，該名魏姓男患者於3月28日領取CT報告單。報告內容除了針對其檢查部位的描述外，竟出現了與男性生理構造完全不符的「子宮」描述。家屬隨即向醫院投訴，並將相關證明上傳至網絡。

該男子收到的報告單上竟然顯示「子宮形態、密度正常」。（新京報）

針對此次「報告單烏龍」事件，長治醫學院附屬和平醫院於今日（3月30日）發佈官方情況說明。醫院承認，在為該名患者出具的CT報告單中，確實存在「書寫錯誤」且「未嚴格審核」的問題。醫院表示高度重視事件，已第一時間成立工作專班核實，並對涉事相關工作人員作出停職處理。

醫院在聲明中強調，已向患者及家屬表達誠懇歉意。院方承諾將「舉一反三」，嚴格落實醫療核心制度，規範醫務人員行為，防止類似事件再次發生。

長治醫學院附屬和平醫院。（南方都市報）

公開資料顯示，長治醫學院附屬和平醫院成立於1946年，前身為著名的「晉冀魯豫軍區白求恩國際和平醫院總院」。醫院於1995年成為首批通過三級甲等評審的醫院，是當地重要的醫療教學中心。