內地藝人鞠婧禕被指逃稅　年賺五千萬僅申報一千萬　稅務部門介入

3月30日，內地歌手、演員鞠婧禕的前經濟公司上海絲芭文化傳媒集團（以下簡稱絲芭傳媒）發佈實名檢舉其違法行為的函件。函件顯示，鞠婧禕2024年申報收入1100餘萬元（人民幣，下同），但實際收入保守估計超5000萬元，瞞報率近88%。目前，稅務部門已受理核查。



「鞠婧禕被實名舉報偷稅漏稅」相關話題登上熱搜。（微博）

內地歌手、演員鞠婧禕。（微博@鞠婧禕）

實際收入估逾5千萬 但申報僅1千余萬

《大河報》報道，「實名舉報信」上的內容顯示，「僅2024年6月至12月期間，鞠婧禕參加的影視、商務等活動有20餘項，保守估計收入不少於5000萬。」舉報人稱，鞠婧禕瞞報率近88%。

另一張明細圖中，鞠婧禕在2024年6月至12月參與活動的項目被列表呈現。包括FENDI手袋（舉證人輸入錯誤為FNEDI），范思哲秋冬系列，百度地圖代言，浙江衛視跨年等等。

目前，國家稅務總局上海市稅務局已於3月30日出具回執，表明已啟動稽查程序。

鞠婧禕工作室回應：虛假信息 已委託律師取證

3月31中午，鞠婧禕工作室發佈聲明回應稱：「絲芭傳媒屢次惡意公開發佈虛假信息，誹謗藝人存在不當或違法行為，已經嚴重阻礙藝人正常演藝事務的開展，對藝人和相關方造成巨大的損失。我方也已經委託律師進行取證，並保留追究相關方法律責任的權利。」

鞠婧禕工作室回應。（微博@鞠婧禕_Official）

與前經紀公司有多次合同糾紛 未達成和解

據悉，鞠婧禕與絲芭傳媒曾有過多次糾紛。3月26日，絲芭傳媒發佈聲明稱，絲芭未曾與任何鞠婧禕方的所謂工作室，工作團隊，劇宣團隊，網宣團隊，或任何關聯人員，關聯組織進行任何方面的治談和解事宜。聲明中還公布了目前糾紛進展：絲芭與鞠婧禕的經紀合約糾紛正在司法審理階段，雙方從未達成任何和解。

鞠婧禕與絲芭傳媒曾有過多次糾紛。（微博@絲芭傳媒）

內地歌手、演員鞠婧禕。（微博@鞠婧禕）

據公開資料顯示，鞠婧禕（Cecily）1994年6月18日出生於四川省遂寧市。2013年11月2日，鞠婧禕憑藉內地組合SNH48《劇場女神》團體公演正式出道。2016年，主演個人首部玄幻劇《九州·天空城》，還曾出演《蕓汐傳》《熱血長安》《新白娘子傳奇》等作品。

3月31日上午，鞠婧禕微博轉發了新劇《月鱗綺紀》相關內容。（微博@鞠婧禕）

鞠婧禕領銜主演新劇《月鱗綺紀》。（微博@月鱗綺紀官微）

3月31日上午，鞠婧禕更新動態，轉發了新劇《月鱗綺紀》相關內容，並配文：我這一生被創造，被操控，但這一次我想做真正的自己。