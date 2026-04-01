西九龍赴上海高鐵車廂蚊蟲泛濫　乘客崩潰坐立難安提前落車｜有片

3月31日，有網民在社交平台上發佈影片稱，她所乘坐的G386次列車內出現了不少蚊蟲。這趟列車由香港西九龍出發，終點站為上海虹橋。影片顯示，車內乘客紛紛用手驅趕蚊蟲，坐立難安。



《江南都市報》報道，該列車於下午2時05分從香港西九龍發車，預計深夜10時42分抵達上海虹橋。據網民發佈的影片顯示，由於車廂內不斷有蚊蟲飛舞，許多乘客被迫在座位上頻繁揮動手臂驅趕。

針對這一情況，列車員已向上級匯報，並安撫乘客。列車員解釋，該趟列車前一日停在潮汕檢修，由於整晚開窗通風，大量蚊蟲飛入並藏匿於車廂隱蔽處。列車行駛時，原本躲藏的蚊子集體飛出，造成車廂蚊蟲氾濫的情況。

列車員解釋，該趟列車前一日停在潮汕檢修，開窗時大量蚊蟲飛入並藏匿於車廂隱蔽處。（江南都市報）

有乘客稱因實在無法忍受蚊子，最終選擇另行買票下車。該乘客表示希望工作人員能盡快解決問題，並要求車票補償。

G386列車所屬的廣州鐵路集團工作人員稱：「暫未接到相關投訴，將登記反饋，後續等待列車車組回覆。」