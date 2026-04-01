蘿蔔快跑癱瘓？　多人被困求救無門　武漢交警：系統故障無人傷

3月31日晚，百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」（Apollo Go）疑系統癱瘓，湖北武漢市有多輛「蘿蔔快跑」車輛停在路中無法移動，不少乘客在社交平台發文稱被困在行車天橋或主幹道上，並提及客服電話無法接通、專員遲遲未到等問題。

有業內人士分析，「蘿蔔快跑」車輛停滯或因系統安全自檢導致。武漢交警通報稱，所有被困乘客已安全下車，無人受傷，詳細原因還在進一步調查。



《讀特新聞》報道，武漢的魯先生乘坐「蘿蔔快跑」，車輛卻在行車天橋的路中停下，「兩邊全是大貨車，車子開得飛快」，「車上的SOS根本沒有任何用處，剛剛停在路中間根本打不通，我都嚇壞了」。當晚10時許，他在車上被困將近2小時後，車輛自動駛至路肩，但他依然不敢下車，「下車了也不知道該往哪裏走」。

魯先生乘坐「蘿蔔快跑」時被困車上。（讀特新聞）

武漢「蘿蔔快跑」疑集體癱瘓，多名乘客發文稱被困車上。（讀特新聞）

魯先生多次撥打後座屏幕上的電話，卻始終被自動掛斷，亦一直未等到官方客服派出的專員到場，無奈之下他只能報警求助。直至晚上11時許，警方和「蘿蔔快跑」的司機到場後，他才順利離開。魯先生表示，客服統一解釋是網絡原因，工作人員則稱，3天內會有專門的客服人員聯繫他，但未提及對乘客的賠償等事宜。

同樣被困車上的周女士稱，當晚上車後，車內一直提示車輛有問題請勿開門，行駛10幾分鐘後便停車。由於車輛在行車天橋上，她不敢下車，也一直未等到專員到場處理，幸有交警路過才在對方的協助離開，「最後車費還是照付，客服也沒提賠償什麽的」。

「蘿蔔快跑」車內顯示駕駛系統異常。（讀特新聞/小紅書）

多人乘坐「蘿蔔快跑」時被困，交警協助乘客離開。（影片截圖）

4月1日凌晨，武漢交警發布通報稱，3月31日晚上8時57分起，陸續接到群眾報警稱多輛「蘿蔔快跑」車輛停在路中間不能移動。公安交管，交通運輸部門與「蘿蔔快跑」公司迅速處置。經查，初步判斷為系統故障所致。目前，乘客已安全下車，無人受傷。事故原因正在調查。

《澎湃新聞》報道，業內人士分析，此次「蘿蔔快跑」車輛停滯，很可能是遇到突發情況，觸發安全自檢機制，是系統保障安全的主動策略。類似情況在國際自動駕駛行業並不罕見。2025年12月，谷歌Waymo無人車在美國三藩市因停電致交通信號燈失效，觸發「最小風險策略」原地停滯，此策略是當地對L4級無人駕駛車輛的強制性安全要求。

公開資料顯示，截至2025年10月，「蘿蔔快跑」全球自動駕駛測試與運營總里程已突破2.4億公里，其中全無人里程超過1.4億公里，服務覆蓋全球22座城市，累計完成出行訂單超1700萬單。