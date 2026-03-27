岳陽女子洞庭湖採蘆蒿失聯四日　遺體飄浮岸邊十多米尋獲

3月23日，多名網民反映，22日早上，岳陽一名女子到洞庭湖附近打蘆蒿（又稱蔞蒿）後失聯，救援隊伍及志願者在現場幫忙找人無果。26日，湖南岳陽市藍天救援隊微信公眾號發佈消息稱，已找到失聯女子，但不幸已無生命體徵。



22日早上，岳陽一名女子到洞庭湖附近打蘆蒿後失聯，救援隊伍及志願者在現場搜救。（極目新聞）

搜救現場。（紅星新聞）

《極目新聞》報道，據了解，失聯女子今年55歲，其家屬表示，女子平時採摘蘆蒿賣錢補貼家用，往日都結伴前往，出事當天同伴沒去，她一人前行。失聯女子的丈夫於22日上午開車將其送至洞庭湖附近打蔞蒿，她穿著一件連體下水服，其向丈夫約定當天下午2時到下車點接她，然而到約定時間時，其手機已關機。

當天晚19時，岳陽市藍天救援隊接到求助後，第一時間趕到現場進行搜救工作。3月26日上午11時，該隊在飄尾湖發現失聯人員，經現場確認，已無生命體徵。目前，相關部門正協助家屬處理後續事宜。