網購13蚊藍莓苗後退款　遼寧女收｢萬古流芳｣祭品　賣家否認報復

一場網購糾紛竟演變成「靈異」恐嚇！近日遼寧網民「雨姐」稱，她在網購平台購買藍莓苗，因不滿質量選擇僅退款後，疑似遭到賣家報復，收到對方寄出的寫有「萬古流芳」字樣的殯葬用品。隨後雨姐憤怒報警求助，但店舖客服否認該行為。



雨姐收到的寫有「萬古流芳」字樣的殯葬用品。（極目新聞）

雨姐稱買到的這株藍莓苗質量不佳想退貨退款。（極目新聞）

店舖主動提議僅退款後玩失蹤

《極目新聞》4月3日報道，雨姐早前購買兩株果苗，收貨後發現其中一株藍莓苗質素欠佳，遂要求退貨，但賣家態度強硬，堅稱貨品無問題。而此時對話框彈出退貨退款的信息，她便按系統提示申請退貨，同時預約快遞欲寄回藍莓苗。

店舖看到退貨退款信息後，發來信息 ：「為免折騰，你直接將苗折斷銷毀並拍照，我們操作僅退款（免退貨）。」隨後雨姐照做，但沒想到店舖玩起失蹤，不僅未退款更已讀不回。最後雨姐被迫求助平台介入，3月28日才成功討回款項。

店舖客服主動和雨姐說「毀苗退款」。（極目新聞）

3月30日，雨姐收到一個神秘包裹，拆開一看竟是殯葬祭品，上面寫著「萬古流芳」四字。她認為，自己素來無與人結怨，近期唯一糾紛就是上述這宗網購投訴，質疑是店舖不滿僅退款而洩憤。

之後她立即報警並聯繫商家，但對方堅決不承認，而警方則說寄快遞的人是賣殯葬用品的商家，讓雨姐等調查消息。

店鋪上傳雨姐訂單截圖，顯示為「風險訂單，疑似異常退款」。（極目新聞）

商家暗示有人「食霸王餐」

對於雨姐的指控，涉事店舖堅決否認寄送祭品，更曬出訂單交易截圖，上面標註「風險訂單，疑似異常退款」，暗示雨姐「食霸王餐」騙取果苗，更反擊稱「不知道事實就不要亂發信息！」

有網民看到店舖發的消息也質疑雨姐想免費得苗，但雨姐就回應，一株藍莓苗僅13.8元人民幣，最初已自費預約快遞退貨，是對方主動要求「毀苗退款」，不存在惡意索償。隨後網購平台客服也證實該標籤為店舖自行操作，並非系統判定。

目前當地警方已介入調查，雨姐強調發帖只為尋求真相，「如果查明與商家無關，我願意公開道歉，我只想抓到那個祭品快遞的人。」