清遠馬拉松跑手賽中倒地送醫　官方證實離世

內媒《上游新聞》報道，3月15日，網傳清遠馬拉松一名跑手在賽事中突然倒地，心臟驟停送醫。清遠市文化廣電旅遊體育局證實，該名跑手於3月18日清晨搶救無效去世，具體細節仍在調查中。



清遠馬拉松。（清遠馬拉松公眾號）

有網民發帖稱，3月15日，廣東清遠舉行馬拉松賽，一名跑手賽途中突然倒地、心臟驟停送醫，後不幸離世。清遠市文化廣電旅遊體育局確認，該選手於3月18日凌晨離世，具體細節仍在調查中。

據報道，2026清遠馬拉松賽共吸引20000人參賽，其中馬拉松項目8000人，半程馬拉松項目12000人，全馬和半馬參賽規模創歷史新高。

清遠馬拉松。（清遠文旅）

持續進行超長時間的高強度運動或影響心臟

據《揚子晚報》報道，南京醫科大學第二附屬醫院心血管中心主任醫師錢琦表示，適度跑步對心臟健康有益，能夠增強心臟功能、改善血管彈性並提高心臟儲備能力。

清遠馬拉松。（清遠日報）

然而，長期過度訓練或持續進行超長時間的高強度運動，則可能對心臟造成負面影響。在極端情況下，運動還可能誘發冠狀動脈斑塊破裂引發心梗，或因惡性心律失常直接導致猝死。此外，運動性低血壓、脫水引起的心肌供血不足，也是比賽中選手發生猝死的重要誘因。