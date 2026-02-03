驚人反轉！浙江夫妻食網購娃娃菜老鼠藥中毒　警揭兩人合謀已刑拘

2025年12月17日，浙江台州天台縣的楊女士和丈夫同時因出現「食物中毒」症狀入院搶救，夫婦兩人均為老鼠藥中毒，警方初步調查懷疑是包裹娃娃菜的舊報紙包裝導致中毒。

2月3日，《紅星新聞》引述浙江台州天台縣相關官方人士消息，警方在進一步偵查過程中發現，下毒是夫妻雙方共謀，意圖向平台或商家騙取巨額賠償，兩人均被刑拘。



楊女士花17元人民幣網購一箱娃娃菜。（掌聞視訊）

楊女士稱丈夫血液中檢測出殺鼠劑成分。（掌聞視訊）

據此前報道，2025年12月17日，浙江台州天台縣的楊女士和丈夫同時出現「食物中毒」症狀，兩人雙雙被送入ICU。台州市天台縣醫院出具的醫療證明書顯示，初步診斷楊女士與丈夫為殺鼠劑中毒，導致的凝血功能障礙。

醫院診斷證明顯示「殺鼠劑中毒」。（紅星新聞）

據楊女士回憶，家中沒有老鼠藥，唯一的外來食品源是通過某電商平台網購的一箱約8斤重的娃娃菜。楊女士曾聯繫商家，對方否認倉庫及食品裏含老鼠藥。電商平台隨後將涉事商家商品下架覆核。

商家否認食品及倉庫含老鼠藥。（瀟湘晨報）

警方此前調查發現，包裹娃娃菜的舊報紙中含殺鼠劑成分，疑因包裝問題導致中毒。

有內地傳媒今日（3日）稍早前報道，案發當時未能確定殺鼠劑的來源，外界以為是網購的娃娃菜沾染了殺鼠劑，但警方進一步偵查發現，下毒者是楊女士的丈夫。

惟《紅星新聞》報道，從浙江台州天台縣相關官方人士處進一步了解到，警方在進一步偵查過程中發現，丈夫的下毒行為其實是夫妻雙方共謀，兩人試圖通過網購娃娃菜食用後製造中毒跡象，以此要挾，向平台或商家騙取巨額賠償，但最終被警方偵查識破。

該人士指出，「他其實不是給他老婆下毒」，夫妻二人為了騙取錢財「自己給自己下毒」。目前，楊女士及其丈夫陳某波均已被刑拘。