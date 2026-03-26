6名中國遊客冒險挑戰北海道｢野雪區｣滑雪4人受困　救援隊出動營救

3月24日，4名中國遊客（兩男兩女）於北海道中部上川町的黑岳野雪區滑雪時受困，同行2人下山後報警求助。目前，北海道警廳山地救援隊已趕往救援。



4名中國遊客於北海道中部上川町的黑岳野雪區滑雪時受困。（HTB北海道新聞）

日本媒體《HTB北海道新聞》報道，24日傍晚6時前，2名中國籍遊客（一男一女）向警方求助，表示一行6人前往黑岳滑雪，但有4人遲遲未能下山。

目前，北海道警廳山地救援隊已派5名隊員出發前往救援。（HTB北海道新聞）

據警方稱，6人皆為中國籍旅客，當天在黑岳山頂附近的野雪區。下山時，只有2人順利自行下山，其餘4人未能成功脫困。警方隨後通過手機聯繫上受困4人確認狀況，山地救援隊已派5名隊員出發前往救援。

什麼是「野雪區」？

據公開資料顯示，黑岳海拔1984 米，是大雪山國立公園表大雪火山群的一座山峰，地處北海道上川町層雲峽；被列為北海道百名山。黑岳山頂存在大片未經人工壓實與整理的原始天然雪地，被稱為「野雪」。

野雪區一般為滑雪場管理範圍外的雪地，未經過壓雪車壓實、無雪道標識、沒有安全保障，其雪質、地形充滿不確定性，風險較高。