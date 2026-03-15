首爾明洞膠囊旅館火災致10名外國遊客受傷 傷者包括一名中國人
撰文：鄭寧
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韓國當地時間15日上午，首爾明洞一家旅館起火，一名中國人在事故中受傷。
當地時間14日18時10分左右，韓國首爾市中心明洞地區，一棟7層建築內的旅館起火，火災在21時35分左右被安全撲滅。截至目前，火災共造成10人受傷，其中3人重傷。據悉，傷者均為外國遊客。其中一名50餘歲的日本籍女性至今未恢復意識，另有7名輕傷者在接受治療後已前往臨時住處。
有網民表示，起火點位於明洞樂天附近；據網民拍攝現場畫面可見，臨時庇護點內大多都是外國遊客。還有中國遊客在小紅書上發帖表示，自己的行李都在該酒店的3樓，有貴重物品在內，情況未知。
中國駐韓國大使館證實，1名中國人在首爾市中心明洞地區旅館發生的一起火災事故中受傷，大使館表示將前往醫院看望傷者並已敦促韓方全力救治，盡快查明火災原因。
據悉，韓國警方與消防部門已於15日展開聯合勘查。公開信息顯示，發生事故的旅館為膠囊旅館，價格低廉，每晚僅需3萬至5萬韓元（約港幣160至250）。旅館內部房間呈蜂窩狀兩層排列，每個空間僅能容納一人躺臥的床位。有住客曾於線上旅遊平台該旅館的評論區留言稱，「房間太狹窄，行李無處安放，走廊幾乎被塞滿」。
此外，3月13日至15日，韓國男子組合zb1在首爾KSPO DOME舉辦演唱會；3月21日，韓國男子組合BTS亦將在光化門舉行演唱會。Kpop演唱會陸續舉行，吸引不少海外觀眾遊客前往，韓國官方已加強安全管理，部份商店縮短營業時間，相關藝人周邊店舖增加安保管理。
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