清明節｜中國少數民族過清明節嗎？壯族更隆重、維族掃墓另有日子

清明節是中國四大傳統節日之一，是人們慎終追遠的日子，然而大家是否有疑問，中國漢族以外的55個少數民族，也都過清明節的嗎？



壯族過清明節更隆重

壯族是中國人口最多的少數民族，他們特別重視清明節。（視覺中國/當代中國授權）

馬上進入正題。此前一位民俗專家曾表示，中國有24個少數民族有過清明節的傳統，他們多較受漢族文化影響，包括壯族，滿族、赫哲族、侗族、苗族、瑤族、黎族、水族、京族、羌族等，當中有的少數民族的清明節過得比漢族更隆重。

例如壯族人對祭掃祖先便十分重視，清明節要全家出動，帶上五色飯、肉、香燭、紙幡等到祖墳去上供祭拜；土家族在清明節當天則要上墳「掛青」（懸掛紙串），家裏要吃豬頭肉等。

壯族聚居在廣西、雲南和廣東等省區，有1,700萬人，是中國人口最多的少數民族；土家族聚居湘（湖南）、鄂（湖北）、渝（重慶）、黔（貴州）交界地帶，人口亦不少，有900多萬，在中國少數民族中排第七。

維族掃墓另有日子

新疆維吾爾族因為傳統文化和宗教信仰，多會在肉孜節、古爾邦節日掃墓。圖為新疆喀什的艾提尕爾清真寺。

新疆維吾爾族因為傳統文化和宗教信仰，多會在肉孜節、古爾邦節日掃墓。圖為新疆喀什的艾提尕爾清真寺。（網上圖片）

至於不過清明節的少數民族，部份因應習俗或宗教信仰，有着特定掃幕或紀念祖先的日子。四川、雲南等地的彜族，彜曆新年也是他們祭祖日子；信奉伊斯蘭教的新疆維吾爾族人，多在肉孜節、古爾邦節的會禮後往「遊墳」，期間他們會清掃墓地、會唸經，卻不會擺放食物祭品，更不會叩拜和燒紙錢。

一些傳統上不過清明節的少數民族近年漸有改變。蒙古族有祭祀祖先的習俗，惟沒有特定日子，而現在有愈來愈多蒙古族人，特是居住在城市的，因為假期安排等因素，選擇在清明節假期祭祀，融入「過節」大軍。

說完中國情況，中國以外有清明節嗎？

不過清明也放假嗎？

清明節有二千多年歷史，是中國四大傳統節日之一。圖為廣州民眾清明節期間到墓園祭祖。（視覺中國/當代中國授權）

有的，越南、韓國、馬來西亞、新加坡等受中國文化影響，或華人較多的國家，都有民眾過清明節，只是各地的習俗稍有不同。不過，清明節在這些國家不是法定假期。

順帶一提，雖然清明節已二千多年歷史，古時亦曾被列為假期，例如唐代官員有長達7天的假期，但新中國直至2008年才將之定為全國法定節假日。相對於內地，港澳台地區清明節假期設立得更早，香港是1968年，澳門是1982年，台灣則從1972年開始有清明假。

另外，因為清明節目前是全國法定假期，所以即使在不過清明節的少數民族地區，人們一樣放假。而讓其他地方民眾羡慕的是，在一些少數民族地區，居民除了享有全國法定節假日，在當地民族主要節慶日又會放假，例如在新疆，古爾邦節有3天假期；在西藏，雪頓節放假7天。

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