福建長汀汽車墮江致5死CCTV曝光　事發古廊橋為木製護欄｜有片

4月6日晚，福建省龍巖市長汀縣新橋鎮，一輛小型汽車發生事故，墮入橋下河道，造成5人死亡。據現場監控影片顯示，事故車輛在路口啟動之後向右行駛，隨後相繼撞上柱子和護欄，最終墮河。新橋鎮政府工作人員表示，事故仍在調查當中。



《極目新聞》報道，據了解，事發地為長汀縣新橋鎮汀江上的汀寧橋，該橋是一座古廊橋，平時可通車可行人。當地一名群眾稱，事故發生於6日晚22時許，當晚雨很大，汀寧橋欄桿是木製的，車輛從橋上撞斷護欄墮河，「事發後交警趕到現場，把橋攔起來了。」

據現場監控影片顯示，事故車輛在路口啟動之後向右行駛，隨後相繼撞上柱子和護欄，最終墮河。（影片截圖）

據現場監控影片顯示，事故車輛在路口啟動之後向右行駛，隨後相繼撞上柱子和護欄，最終墮河。（影片截圖）

據現場監控影片顯示，事故車輛在路口啟動之後向右行駛，隨後相繼撞上柱子和護欄，最終墮河。（影片截圖）

據CCTV影片顯示，事故車輛在路口啟動之後，向右行駛，車速緩慢。轉入直行道後，車輛方向未變，隨後撞向右側橋柱。車輛行駛至行人道後，繼續撞上護欄，最終墮江。

現場救援影片顯示，事故車輛被吊車吊起，有救援人員乘坐衝鋒舟協助打撈。一名民間救援隊工作人員表示，他們救援持續到7日凌晨3時。另據《海峽都市報》消息，救援人員當晚趕到現場時，看到橋一側的護欄已被撞斷，一輛小型汽車一頭紮進河道中，當時水流湍急，車上5人已無生命體徵。

新橋鎮政府工作人員表示，事故仍在調查當中。

事故車輛被吊車吊起，有救援人員乘坐衝鋒舟協助打撈。（極目新聞）

事故車輛被吊車吊起，有救援人員乘坐衝鋒舟協助打撈。（極目新聞）

另據福建省氣象台消息，6日夜間到7日白天，福州和龍巖兩市的大部份地區有暴雨，局地7～9級雷暴大風或冰雹等強對流天氣。龍巖市氣象局發佈地質災害氣象風險預警，4月6日20時至7日20時，長汀縣庵傑鄉、新橋鎮等地區地質災害發生的風險較高。