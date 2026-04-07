武漢21歲女學生熬夜、患流感仍跑步　猝倒心跳呼吸驟停奇蹟生還

內地一名21歲的女大學生曉晴（化名）為準備論文長期熬夜，確診流感後仍堅持鍛煉，結果在跑步時猝倒，心跳呼吸全無。經過武漢大學中南醫院醫療團隊全力救治，15天後方脫離生命危險。



內媒《長江日報》報道，2月26日，曉晴在跑步時突然倒地，隨後被同學發現，轉運到醫院。到院時，她瞳孔接近散大，仍無呼吸心跳，已錯過「黃金4分鐘」搶救時間窗。

武漢大學中南醫院。

入院當晚，曉晴突發嚴重左心衰、肺水腫，血壓驟降，被確診為暴發性心肌炎，合併多臟器損傷，救治難度極高。3月12日，經過15天治療，曉晴心臟和大腦功能恢復正常，脫離生命危險。但因多臟器受損，仍需繼續治療。

醫生分析，此次意外由多重因素疊加所致。曉晴為準備論文長期熬夜，每天僅睡四五小時，依賴咖啡提神，身體已明顯疲憊。事發前5天，她確診流感，但仍堅持鍛煉。

醫生指出，熬夜會降低免疫力，病毒更易侵襲心肌，若在感染期間進行劇烈運動，會加重心臟負擔，誘發暴發性心肌炎。此次事件正是「熬夜+流感+劇烈運動」三重因素疊加導致心跳呼吸驟停。