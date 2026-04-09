貴州女童玩｢拼豆｣不幸觸電離世　網紅手作玩具被爆安全隱患

《央視新聞》報道，今年3月，貴州省貴陽市一名小女孩在玩「拼豆」時觸電，最終因醫治無效不幸離世。專家提醒，部分拼豆玩具用到的小熨斗並不符合安全用電技術規範，且加熱時若長時間處於密閉空間，散發的有毒有害氣體也會對身體健康造成危害。



玩具熨斗不符合要求。（央視新聞）

拼豆玩具。（寧波市質檢院）

受傷女孩的媽媽。（央視新聞）

最近拼豆手作玩具在內地走紅，玩家可以排列彩色「豆」粒再熨燙定型，製作各種創意作品，但「拼豆」熨燙也引發了多起事故。

今年3月，在貴州省貴陽市，一名小女孩玩「拼豆」時，在熨燙環節發生了觸電事故，最終因醫治無效不幸離世。目前，警方正在對事故具體原因進行調查。

在山西運城，一名小女孩熨燙拼豆時，熨斗突然起火，火花四濺。小女孩立刻拔掉電源，手卻被燙傷。

山西一名小女孩使用熨斗時，突然熨斗起火。（央視新聞）

山西一名小女孩使用熨斗時，突然熨斗起火。（央視新聞）

加熱設備工作電壓超標

貴州省機械電子產品質量檢驗檢測院的工作人員網購了兩款熱銷的「拼豆」玩具，價格均不到30元人民幣。隨後，工作人員對玩具中配備的小熨斗進行了檢測，將小熨斗通電3分鐘後，兩款熨斗的底板溫度均達到130攝氏度以上，而且隨着通電時間不斷延長，溫度還會持續上升。

玩具熨斗不符合要求。（央視新聞）

玩具熨斗不符合要求。（央視新聞）

工程師發現，兩款小熨斗在材質、組裝方式、電源插頭等方面，均不符合安全用電技術規範。不僅是玩具熨斗本身不符合要求，專業人士表示，在加熱過程中，如果長時間處於密閉空間，散發的有毒有害氣體也會對身體健康造成危害。

據《後浪視頻》報道，還有網民發帖稱，自己從13點拼豆至19點後突發手腳發麻，就醫檢查確診腦供血不足。