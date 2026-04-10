深圳40米「白色巨罩」落地車公廟　隔絕施工噪音超強神技？｜有片

近日，在深圳福田區住房和建設局的推動下，車公廟泰然工業區城市更新項目正式投用華南地區最大單體氣承式基坑氣膜。這座「白色巨罩」高40米、覆蓋面積達12780平方米、內部封閉空間約78萬立方米，破解了城市核心區施工噪音大、揚塵管控難、天氣影響顯著等多重難題，成為都市核心區施工的「強力防護罩」。



靜音防塵耐極端 可全天候施工

《深圳新聞網》報道，該項目氣膜採用高強度PVDF膜材搭配全封閉結構，通過實際測量，降噪20％，膜外基本無明顯施工噪音，如同給基坑蓋上一層「隔音防塵被」。

該項目氣膜採用高強度PVDF膜材搭配全封閉結構，如同給基坑蓋上一層「隔音防塵被」。（深圳新聞網）

此外，全封閉結構還可物理阻斷粉塵外溢。內部高桿霧樁、線性噴淋、霧炮機立體降塵系統可將PM10濃度穩定維持在低位，實現揚塵零外溢。該項目還採用全迴轉全護筒工藝，進一步降低施工振動，將對地鐵線路擾動降至最低。

高桿霧樁。（深圳新聞網）

報道指出，針對深圳颱風、暴雨頻發的氣候特點，氣膜以熱鍍鋅鋼索網與膜材協同受力的設計，可抵禦14級颱風。全封閉設計讓施工徹底擺脫天氣束縛，既能防雨防曬，又能實現全天候作業，有效保障工期、提升施工效率。據了解，該項目氣膜創新配置了9台一體式製冷設備和9台專用風機，持續送風控溫，打造舒適作業環境。

智能管控全覆蓋 隱形工地扮靚城市

氣膜智能控制櫃。（深圳新聞網）

福田區住房和建設局有關負責人介紹，該項目是智慧工地集成系統：底部風機自動送風保壓，無內部骨架的設計為大型機械預留了充足的作業空間；溫濕度、氣壓、粉塵濃度等指標24小時實時監測，監測數據遠程可視，無人值守全自動運行。

氣膜排風閘。（深圳新聞網）

此外，項目由無人機巡檢、全自動滾焊機、基坑軸力伺服系統、移動應急電源等設備協同發力，相較傳統氣膜項目，在安全保障、工程質量、應急處置等方面全面升級。

該項目還將圍擋色定製成與周邊環境協調統一的色調，並融入部份藝術圖案，讓施工區域在城市核心區完美「隱形」，最大限度減少對城市景觀的干擾。

升級版工地圍擋。（深圳新聞網）

據了解，該氣膜預計將服務至2027年3月，項目完工後氣膜可拆除回收再利用。福田區住房和建設局將持續總結該項目氣膜應用成功經驗，為城市核心區涉鐵項目施工提供可複製、可推廣的「福田樣本」。