深圳3孩爸不煙不酒　踢波心臟驟停險死　醫生疑｢報復性運動｣出事

4月3日，一篇以三胎爸爸視角寫的，名為《倒下的150秒》的文章，在深圳人的朋友圈刷屏。字裏行間，一個不抽煙、不喝酒、甚至還會練養生操的普通老師，還原了心臟驟停那一刻的「死亡視角」。



150秒，能用來做什麼？刷兩個短視頻，等一個紅綠燈，或者泡一杯速溶咖啡。但對於深圳寶安的一位三胎爸爸王先生（化名）來說，是他人生中被強制「刪除」的黑屏時刻，也是他在鬼門關前走了一遭，被一群「神仙球友」硬生生拽回人間的奇蹟。

心臟驟停險猝死 「神仙隊友」150秒死神手上搶人▼▼▼

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「神仙隊友」上演150秒生死時速 成功救下他

4月2日，寶安大寶路運動公園的綠茵場上，深圳市民王先生與一群球友們肆意奔跑，酣暢淋漓地踢球。中場休息時，王先生突發心臟驟停，徹底喪失意識。

在自述中，他形容：

胸口被一隻無形的手猛地攥緊，不是痛，是一種前所未有的、深不見底的虛空和塌陷。所有的聲音——隊友的笑罵、遠處的車流、自己的心跳——瞬間被抽走。視野像斷電的屏幕，從四周向中心急速變黑、收窄。

醫學上，這叫「心臟驟停」。倒下10秒，意識徹底喪失。

巧合得如同劇本，當晚和他一起踢球的隊友，正是寶安區中醫院的醫生們，沒有一秒鐘的慌亂。在患者失去知覺10多秒後，急救的「生命鏈」已經展開：有人飛奔去拿球場配備的AED（自動體外除顫器），有人立刻撥打120，而剩下的醫生球友們直接跪倒在草坪上，開始了專業的心肺復甦。

王先生事後回憶，在失去意識的短暫時間裏，他隱約聽到了沉悶的「咚咚」聲。那其實是醫生們正以每分鐘100到120次的急救頻率，用力按壓他胸膛發出的聲音。第120秒，AED就位。大家齊心協力，用150秒把一條生命從懸崖邊拉了回來。

在脱離危險後，王先生發了一條朋友圈，感慨自己及時被救的幸運，並向醫生們表達衷心感謝。

在脱離危險後，王先生發了一條朋友圈，感慨自己及時被救的幸運，並向醫生們表達衷心感謝。（深圳報業）

「累的時候 千萬別搞『報復性運動』」

脫險後，王先生怎麼也想不通：自己平時生活習慣良好，一周前還在朋友圈轉發同行猝死的新聞感嘆健康無價，為什麼意外會毫無徵兆地降臨？

醫生的診斷給所有自詡「年輕」「身體還行」的都市打工人敲響了警鐘：長期熬夜+疲勞後的劇烈運動，就是壓垮心臟的最後一根稻草。

累的時候，千萬別搞『報復性運動』。

這位三胎爸爸在自述中留下了一句掏心窩子的話。很多深圳人習慣了「996」的節奏，總覺得加完班去球場衝刺兩把、去健身房「出出汗就好了」。殊不知，極度疲勞的身體就像一根繃到極致的弦，高強度的運動，恰恰是剪斷這根弦的利刃。

事後回想，倒下前他曾有過短暫的胸悶和氣短，但他以為只是「跑累了」。其實這是身體發出的「求救信號」。

其實，每個人都能成為「生命鏈」中關鍵的第一環。無論是否受過專業訓練，在他人遇到突發狀況時，普通人可以立即做三件事。

．第一時間撥打緊急電話，清晰說明地點和情況；

．大聲呼救，並請人尋找附近的AED；

．在確保環境安全的前提下，留在現場，直到專業人員接手。



深圳自2017年推出「公眾電除顫計劃」，開始在公共場所大規模配置AED，到現在全市公共場所共有AED4.4萬餘台，在機場、地鐵站、高校、體育館、寄宿制高中、會展中心、社康等公共場所都可以看到它的「身影」，覆蓋率位列全國第一。

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