港大深圳醫院爆事故　機器人切腫瘤不徹底　致病患18天後二度手術

近日廣東深圳一名女子向媒體控訴，其丈夫於2021年在香港大學深圳醫院接受肝癌手術，當時醫生指可通過機械人輔助手術，但沒想到發生腫瘤清楚不徹底事故，導致一個月內兩度「開刀」，最終抗癌兩年不治。



女子認為醫院實施手術時有失誤，惟醫院認為不屬於醫療事故。最終廣東省醫學會鑑定結論顯示醫院承擔主要責任，判定構成四級醫療事故。目前事件仍在調查中。



機器人切除腫瘤不徹底，雷先生時隔18天二次手術。（大象新聞）

機械人輔助手術 惟術後18天二次手術

《大象新聞》報道，雷先生的妻子鄭女士回憶，丈夫2021年體檢發現肝臟結節，隨後在香港大學深圳醫院確診為惡性腫瘤。當時醫院肝膽胰外科紀醫生極力推薦，腫瘤手術可通過達芬奇機械人輔助完成，並強調用機械人做手術定位非常準確，是最大的優勢。

2021年5月6日，雷先生被推入手術室，手術最後耗時長達五小時，手術名稱是「機械人輔助肝S5楔形切除+膽囊切除術」，手術結束後醫護人員說手術很成功。術後留院觀察4天，雷先生就出院了。

但沒想到，5月18日，雷先生再次入院治療，被查出「肝臟S5結節切除術後改變，局部包裹積液，肝周少量積液，右側腹壁皮下水腫」。5月24日，雷先生進行二次手術，這次是醫生自己做的手術，沒有機械人輔助。6月7日，雷先生出院。

但這次手術並沒有幫助雷先生很好控制病情，後來他多次在該醫院住院治療。2023年12月27日，雷先生在深圳市第二人民醫院去世，時年67歲。

兩年抗癌路賣房救命 醫院不認可醫療事故

鄭女士悲慟表示，為了讓丈夫活下去，家人不惜賣掉房子湊錢，甚至購買每支高達24萬多元人民幣的進口藥。她質疑，紀醫生根本不具備操作達芬奇機械人的能力，且在首場手術中存在嚴重失誤，未能完整切除肝部腫瘤，另外手術失誤後未有及時補救，導致癌細胞擴散，延誤治療，已構成醫療事故。

但面對指控，香港大學深圳醫院則極力撇清責任。院方辯稱診斷正確、手術操作無誤，指第一次未能完全切除腫瘤是病患自身疾病特點導致，且受限於當今醫學技術，屬於難以完全避免的情形，因此不屬於醫療事故。

鑑定組狠批兩大過失 醫生曾有醫療事故前科

事發後，雷先生家屬向深圳市衛健委反映。2025年11月3日，深圳市衛健委委託廣東省醫學會對此事做醫療事故技術鑑定。鑑定組專家認為，院方存在兩大致命過失。

一是使用達文西機械人輔助手術時未能規避定位偏差，且術中竟然沒有進行冰凍病理檢查，導致未能實時發現腫瘤遺漏，連累患者18天後行第二次手術治療。二是患者術後病理已提示有高危復發風險，院方卻未給予明確的輔助治療建議，僅隨便交代「一個月後來門診複查」，就診意見過於簡單。

最後鑑定結論稱，雷先生該例屬於醫療事故，醫療事故等級為四級，醫方承擔主要責任。

涉事醫生2018年切除一名老人的五個器官導致對方死亡。（華商報）

據《華商報》報道，負責雷先生手術的紀醫生於2018年切除一名老人的五個器官導致對方死亡，事後被判定為一級甲等醫療事故。病患家屬當時一度要追究醫生的刑事責任。

目前，雷先生這宗醫療糾紛還在調查處理中。