雲南潑水節兩女一男掃蕩果攤　連筐偷走160公斤藍莓　攤主損失8千

近期正值雲南「潑水節」，然而祝福的節日卻發生偷盜事件，一名水果攤主的160公斤藍莓被盜一空。攤主在網絡發影片控訴，「太狠了偷的就留給我幾顆」，引發網民關注。



《瀟湘晨報》報道攤主巖先生介紹，4月15日潑水節沒人去攤位，16號去就被偷了，150公斤的藍莓被盜竊一空，損失在8000元（人民幣，下同）左右，連凳子和筐子都被偷走了。巖先生事後報警，監控拍到兩名女子把藍莓裝進白色塑料筐，一名男子騎電動車拉走了，「民警在找人，今天第三天了。」

雲南水果攤主，藍莓被掃蕩一空。

雲南水果攤主，藍莓被掃蕩一空。

巖先生所在轄區黎明派出所的工作人員表示，警方正在找嫌疑人，「潑水節後事情有點多，希望當事人諒解，耐心等待我們破案。」

雲南潑水節是傣族最隆重的傳統節日（傣歷新年），通常在每年4月13日至15日左右舉行，主要集中在西雙版納、德宏及臨滄等地。然而隨著旅遊宣傳，近兩年潑水節規模不斷變大，許多傷人、偷竊等事件亦不算增加。

據此前報道，有女子在景洪市星光夜市的道路中央慘遭大批人群圍堵，其中幾人不顧女子連連擺手拒絕，竟近距離使用高壓水槍對其瘋狂噴射。該行為遭批，「已超過正常尺度，屬於粗俗暴力，甚至是赤裸裸的騷擾」。還有路過車輛被打開後備箱門，遭多人高壓水槍噴射，慘變「水浸車」。

此外，近期雲南藍莓也進入採摘期。據央視報道，雲南某藍莓種植基地負責人介紹，今年藍莓已陸續進入採摘期，4月中旬進入採摘高峰。預計今年產量100—130噸，產值約300萬元，產量較去年翻了一番。雲南產藍莓以「早熟豐產、果大味甜」等優勢廣受市場歡迎，果實豐產期從3月持續至5月，讓消費者實現了「藍莓自由」。