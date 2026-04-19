北京機械人半馬科幻開跑　首位交警機械人上崗　指揮｢同類｣通行

機械人半馬賽誰來指揮？當然還是機械人。4月19日，由北京市人民政府、央視等聯合主辦的2026人形機械人半程馬拉松賽在北京亦莊鳴槍開跑。超百支人形機械人賽隊科技逐路，同台競速。當天上午，北京首位交警機器人「天軼」也正式掛帥上崗。這台身披熒光綠警服的機器人，在賽道轉彎處以精準的手勢與語音，引導超百支參賽隊伍有序通行。



北京首個上崗執勤的交警機械人「天軼」。（央視新聞）

《央視新聞》消息，4月19日7時30分，北京亦莊半程馬拉松比賽鳴槍開跑，在距離出發點不遠的第二個轉彎處，塗裝著交警熒光綠式樣的機械人「天軼」正站在圈定的區域內，用左轉手勢指揮參賽選手左轉，並進行語音提示。

據悉，「天軼」是北京首個上崗執勤的交警機械人，由北京經開區交警大隊和拓懇科技聯合開發，它可指揮交通、進行出行引導和語音溝通。在本次半馬任務中，它是機械人參賽者的「專屬引導員」，在複雜路口為各型機械人選手示意方向，確保比賽秩序。

「天軼」正在維持半程馬拉鬆賽事秩序。（新京報）

另據《北京日報》報道，「天軼」的指揮對象極為明確，全程只針對機械人選手。每當機械人方陣經過路口。「天軼」的手勢與語音會精準傳遞，機械人選手依令有序轉向，而人類跑者則不受干擾，正常沿賽道通行。