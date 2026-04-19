25歲女下樓時玩手機摔成腰椎爆裂性骨折　醫生：恐面臨癱瘓

近日，一名25歲的女孩小秋（化名）在上下樓梯時，因低頭專注玩手機未注意腳下，不慎踩空摔倒，最終造成腰椎爆裂性骨折，面臨癱瘓風險。目前，小秋的手術已順利結束，後續恢復情況仍需觀察。



《紅星新聞》報道，據小秋回憶，她踩空後重摔在台階上，瞬間無法正常活動。她稱，醫生告知如果不做手術，可能會造成癱瘓。

首都醫科大學宣武醫院骨科主任醫師王居勇介紹，小秋的腰椎骨頭已被壓塌，一塊骨塊向後移位，直接擠壓進神經管，將原本完整的神經管被擠得只剩約三分之一寬度，王居勇表示，這很容易引發下肢功能異常。小秋已出現肛門括約肌收縮無力、大小便控制不佳的症狀，情況十分危急。

小秋回憶起事發時仍心有餘悸。（紅星新聞）

王居勇稱，考慮到小秋的年紀，醫生們決定連夜為她做手術，儘可能降低後遺症風險。其手術核心目標一是讓小秋重新站起來，二是幫助她逐步恢復大小便的自主控制能力，確保其未來能夠生活自理。

王居勇介紹，小秋的腰椎骨頭已被壓塌，如不做手術恐面臨癱瘓風險。（紅星新聞）

提到小秋的手術時，王居勇稱，這場手術難度遠超常規骨科手術。因腰椎管神經脆弱，稍有不慎就可能造成不可逆的神經損傷。歷經三個半小時，手術最終順利完成。

經術後檢查，小秋的椎管寬度已基本恢復正常。王居勇表示，小秋的恢復情況仍需觀察，「查看她的下肢活動、大小便控制等具體情況，才能進一步判斷恢復前景。」