62歲男騎車蚊子入眼揉眼竟讓視力降至0.04　醫生：真菌性角膜潰瘍

夏天到來蚊蟲增多，《極目新聞》報道，62歲的周先生（化姓）在蚊子飛入眼睛後隨手揉了揉眼，卻因此引發了嚴重的角膜潰瘍，險些讓他失去視力。



報道指出，日前家在福建周先生騎電動車下班回家，沿途蚊蟲較多，又沒有佩戴頭盔，一隻蚊子不慎撞進了他的左眼。當時他下意識使勁揉眼，想把蚊子弄出來，之後便沒把這件小事放在心上。



大約十天後，他的左眼開始出現眼紅、眼痛、視物模糊，還伴有畏光、流淚等不適症狀。周先生先在當地醫院接受藥物治療，卻沒有明顯好轉，輾轉兩家醫院後，周先生跑到武漢就診，被確診為真菌性角膜潰瘍。

武漢愛爾眼科漢口醫院院長、角膜及眼表科主任曾慶延教授指出，周先生右眼視力為0.6，左眼視力卻僅剩0.04，幾乎看不清東西；左眼又紅又腫，眼球充血嚴重，伴有明顯炎症。

曾慶延表示，在他眼角膜邊緣，有一塊約3毫米×3毫米的白色潰瘍病灶，病灶處角膜變得非常薄，最薄僅270微米，而且表面布滿壞死組織。結合各項檢查結果，醫生最終確診他為左眼真菌性角膜潰瘍，病情十分危急。

異物入眼後「揉眼是最危險的操作」 醫生：可以閉眼讓淚把異物帶出貨用眼藥水沖洗眼部

曾慶延表示「異物入眼後，揉眼是最危險的操作」，周先生眼部出現多重嚴重感染，和蚊蟲入眼後的錯誤處理方式密切相關。揉眼不僅會機械性划傷角膜，讓蚊蟲攜帶的病原體侵入眼內，還可能導致蟲體破裂釋放毒液，引發化學性損傷和嚴重炎症反應，讓感染快速加重。

周先生被收治入院後，醫療團隊立通過角膜基質藥物注射、結膜瓣遮蓋等針對性治療，配合抗感染等輔助治療，全程密切監測角膜修復情況。經過一周左右的規範救治，周先生的眼部症狀明顯緩解，病情逐漸穩定。

曾慶延提醒，暮春初夏蚊蟲進入活躍期，飛蟲入眼、異物入眼的情況頻發。一旦遇到這類情況，千萬不要揉眼，更不能暴力揉搓，他提到，「可以輕輕閉眼，利用淚液自然將異物衝出，也可以用大量眼藥水沖洗眼部」；如果這些方法都無法緩解，一定要及時到專業眼科就診，檢查有無異物殘留、眼部組織是否受損，避免小問題拖成嚴重眼疾。