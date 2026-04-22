江西嬰兒遭生母毆打掌摑虐待　母親已被警採取強制措施

4月21日，有網民稱江西南昌發生虐童事件，疑有幼童生母對其進行掌摑、牛奶倒臉嗆入鼻腔等行為。當日晚，南昌公安發佈警情通報稱，該虐待案疑犯鄒某正是嬰兒的母親，已被依法採取刑事強制措施。受虐嬰兒身體狀況無異常，相關部門已協調安排專人監護。



《大河報》報道，影片中，有人將嬰兒重重摔到床上，並多次毆打該嬰兒，將牛奶倒到嬰兒臉上等，嬰兒哭鬧不止。據其發佈的照片顯示，嬰兒嘴唇處、脖頸處均有傷痕。

南昌市南昌縣婦聯職員表示，施虐者為嬰兒母親，將對此事持續跟進。南昌縣公安局新洪大派出所工作人員稱，已對施虐者採取強制措施，目前嬰兒健康安全，案件已移交到檢察院進行起訴。

據南昌縣公安局發佈的警情通報稱，經醫療機構檢查，嬰兒身體狀況無異常，屬地政府相關部門已協調安排專人監護，並採取相應保護措施。