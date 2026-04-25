內蒙古月薪¥1.6萬招人三萬畝草原餵3千隻羊　老闆：要耐得住寂寞

4月23日，「月薪1.6萬（人民幣，下同）招人放3000隻羊」的話題引發熱議。內蒙古錫林浩特的蒙原淳品左老闆介紹稱，工作地點位於內蒙古牧區，牧場面積三萬多畝，全年無休，「要耐得住寂寞」。網民評論「感覺就是去當弼馬溫的，這應該叫弼羊溫」、「《荒野獨居》(Alone) 溫柔版」。



《九派新聞》報道，據左老闆介紹，該公司包吃住，有專人送物資，並配備馬和摩托車，工作時間全年無休，夏季放羊，冬季餵羊，冬季每日餵兩次羊，每次耗時兩個多小時，勞動強度較大。

內蒙古大草原與牛羊群。（網絡圖片）

他還稱，牧場地處偏僻，距市區有300公里，大草原上常年見不到人，「要耐得住寂寞」。在介紹居住情況時，左老闆表示，夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。而長達半年的冬天較為難熬，最冷零下四十多度，需自行點火爐取暖，有平房可住。

他稱，平房內雖自帶WIFI，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號，因此開出高薪，希望能招到長期穩定的員工。有網民評論，這樣的條件「能存住錢，網購都買不了」、「感覺就是去當弼馬溫的，這應該叫弼羊溫」，也有網民問「數不清楚羊怎麼辦呢？」。

大部份網民認為這個工作比較辛苦，「放羊沒那麼簡單的，除了餵羊和放羊以外，還要防疫防狼防盜接生」、「荒野獨居溫柔版」。