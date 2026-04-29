成都泳池凌晨遭7人投火鍋底料和醬油　揭涉租賃糾紛　警拘8人

2026年4月28日，成都市公安局青羊區分局發布警情通報：2026年4月27日7時01分，我局接張某報警，稱其經營的游泳池被人破壞。我局迅速派警到場開展調查取證及處置工作。



經查，因該游泳池經營場地存在租賃糾紛，場地產權方劉某某指使楊某、李某等7人，於4月27日凌晨1時13分許，將火鍋底料、醬油等液態物投入承租方張某經營的游泳池內，導致池水污染，隨後逃離現場。

經公安機關第一時間勘驗提取水樣，並送專業機構檢驗，水樣中未檢出有毒害物質。目前，劉某某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌尋釁滋事罪已被依法採取刑事強制措施。案件正在進一步辦理中。

此前報道

4月27日凌晨1時13分，四川成都青羊區一遊泳館被人從圍欄外向池中投擲不明物體。清晨工作人員發現水質異常後立即上報，經確認投擲物為醬油、火鍋底料等。場館負責人介紹，發現異常後已報警，警方刑偵部門到場取樣。上午泳池已完成清潔和消毒，下午可正常營業。該負責人表示，投擲者身份及動機正在調查中。

延伸閱讀：游泳後眼睛又痛又癢 女子10周後突然失明 竟是角膜遭食肉菌啃食