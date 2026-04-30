湖南一醫院院長之子疑「吃空餉」　官方：重複領取獎金要求歸還

4月28日，湖南中醫藥大學第一附屬醫院職工陳女士公開舉報稱，院長朱鎮華的兒子朱某長期「吃空餉」，涉及金額可能超過百萬元（人民幣，下同）。

4月30日，湖南中醫藥大學回應，初步調查發現，朱某被借調期間，醫院健康管理科向朱某重複發放績效獎金共計8.4萬元，目前已要求退還。



不在該科室上班卻多次領取福利？

《百姓關注》報道，4月28日，湖南中醫藥大學第一附屬醫院職工陳女士舉報朱某長期「吃空餉」，推測涉及上百萬元獎金。陳女士稱，朱某於2019年9月入職湖南中醫藥大學直屬附屬醫院，後被安排至健康管理科，但實際上未在該科室上班，而就職於耳鼻喉科、重症醫學科，卻多次領取該科內部發放的福利。

在「2025年春節開門紅包」名單中，朱某一欄由他人代領，金額為400元。（百姓關注）

據她提供的單據顯示，在「2025年春節開門紅包」名單中，朱某一欄由他人代領，金額為400元。據其估算，健康管理科職工每月獎金在一兩萬元，「一年就是20多萬，五六年隨便一百多萬。」

朱某領取健康管理科工會福利。（百姓關注）

陳女士此前曾多次向醫院舉報。2025年4月，醫院紀委出具初步調查結論，認定朱某「重複拿錢」，已退還財務2萬元。陳女士對此並不認可，「他一年應該拿了24萬，6年就是140多萬。紀委說沒有吃空餉，只是不小心重覆拿了錢，錢已經退了」。

4月28日，院長朱鎮華否認兒子「吃空餉」，強調此事已經過紀委部門的調查。對於陳女士持續不斷的舉報行為，朱表示院方始終堅持依法依規處理，並呼籲政府部門給出客觀、公正的調查結果。

陳女士質問院長。（百姓關注）

校方回應：重複發放獎金8.4萬 已要求歸還

4月30日，湖南中醫藥大學回應，經初步調查，朱鎮華其子朱某2019年7月畢業於湖南中醫藥大學，之後進入湖南中醫藥大學第一附屬醫院健康管理科工作。

2022年1月朱某被借調到醫院重症醫學科工作。借調期間，醫院健康管理科向朱某重複發放績效獎金共計8.4萬元，湖南中醫藥大學已經要求朱某退還重複領取的績效獎金8.4萬元。湖南中醫藥大學要求醫院進一步規範內部管理，堵住管理漏洞。

湖南中醫藥大學第一附屬醫院。（網絡圖片）

據報道，陳女士並非首次舉報該院問題。2024年，她通過網絡實名舉報該院健康管理科主任葉某萍，稱其存在「巨額財產來源不明、非法侵佔公有資金」等問題。2025年4月11日，醫院紀委宣布啟動對葉某萍有關問題的調查，並對其停職。目前，院方仍未對外通報葉某萍是否存在「違紀違法」的相關情況。