內地直播主「鬥狠」自虐博打賞：皮帶抽背、頭磕紅牛 13人被拘
撰文：吳真銘
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近日，浙江公安網安部門成功破獲一宗跨區域低俗直播「鬥狠」案，拘捕13名涉案人員，相關賬號均被封禁。
《人民日報》報道，浙江公安網安部門工作發現，多名短片平台主播存在集中進行低俗、「鬥狠」式PK直播的異常情況。經調查，網民趙某等人為了「博眼球、賺流量、謀私利」，夥同本地主播，與外省主播相互串聯，開展網絡上流行的「鬥狠PK」活動。
據悉，涉案人員不僅捏造劇本、虛假擺拍，更將「頭磕紅牛（紅牛飲料罐）」「皮帶抽背」「樹枝抽小腿」等危害人身健康的行為搬進直播間，以出格、獵奇手段博眼球，賺取「打賞」收益。浙江公安表示，這些行為嚴重污染網絡生態，造成極其惡劣的社會影響。
浙江公安網安部門立即展開調查，成功拘捕包括主要組織者在內的涉案人員13名。目前，涉案人員均已被依法行政拘留，相關直播賬號已封禁。
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