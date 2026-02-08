四川大學教授被舉報學術不端、立場親日　校方啟動調查

四川大學機械工程學院特聘研究員、博士生導師王某卿被學生舉報有嚴重學術不端、疑似套取科研經費等行為，還曾多次公開場合發表親日言論，鼓吹日本，貶低中國。2月6日，四川大學回應稱，學校已按規定啟動調查程序。如反映問題屬實，學校將嚴肅處理。



被舉報研究員王某卿。（四川大學）

舉報材料熱傳

網傳舉報材料顯示，王某卿在學術方面有一稿多投、數據造假、署名不當等行為，財務方面涉及偷稅漏稅、套取科研經費等行為。

舉報學生還稱，該名老師還曾多次公開場合不顧中國人民族情緒發表親日言論，鼓吹日本，貶低中國。又長期在工作群轉發宣傳日本精神和文化氛圍，讓學生加以學習。

學生舉報信。（微博）

學生舉報信。（微博）

稱遭誹謗已報案

內媒《極目新聞》引述可靠渠道稱，2月6日，王某卿已就此事向派出所報案，稱自己被誹謗。

四川大學官網顯示，王某卿現任四川大學機械工程學院特聘研究員、博士生導師，四川大學華西醫院醫學+製造獨立PI教授，四川大學微機電系統與智能傳感創新中心負責人。其長期致力於「MEMS傳感器及基於MEMS技術的生物醫學檢測晶片」研究，已發表學術論文42篇，其中SCI論文35篇。

網傳教授回應。（微博）

校方回應

2月6日，四川大學人事處官網發佈公告稱，近日，學校收到關於王某卿老師相關問題的反映。學校高度重視，已成立工作專班，並按規定啟動調查程序。如反映問題屬實，學校將嚴肅處理，絕不姑息，堅決維護風清氣正的育人環境。