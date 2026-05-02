江西景區帥哥演員借位接吻、嘴巴送糖給遊客　官媒批：別再擦邊了

5月1日期間各景區為了攬客無所不用其極，此前內地有部分景區宣傳帥哥演員（NPC，身著特定服裝與遊客進行沉浸式互動的工作人員）能提供遊客借位親吻、壁咚、拍照等服務，遭到官媒批評，涉事園區的演員也緊急致歉。



5月1日，人民日報民生周刊發表評論文章《景區NPC，別再「擦邊」了！》點名景區NPC部份亂象，稱部份景區陷入「畸形」內捲，過度依賴網紅顏值，一些NPC的互動表演滑向低俗化。2日，被文章提及的江西葛仙村景區及「小黃魚」NPC發佈道歉聲明，表示會立即採取整改措施。



旅遊景點中，由真人扮演、身著特定古裝或角色服裝、依照場景設定與遊客進行沉浸式互動的工作人員

人民日報民生周刊發表評論文章《景區NPC，別再「擦邊」了！》點名景區NPC部分亂象。（民生周刊公眾號）

景區NPC擦邊互動：壁咚、借位親吻、用嘴送棒棒糖

評論文章指出，景區NPC本應是傳遞文化、豐富體驗的載體，然而，部份景區陷入「畸形」內卷，過度依賴網紅顏值，一些NPC的互動表演滑向低俗化。壁咚、借位親吻、過度肢體接觸、用嘴送棒棒糖等擦邊操作，背離了NPC搭建遊客與文化連接之橋的初衷，拉低了文旅行業格調。

文章以江西葛仙村的「小黃魚」、「雞公」等NPC為例，其以撒嬌、餵糖等擦邊式互動，滿足部份年輕人追求「情緒價值」、熱衷社交打卡的需求。文章指出，蓋上紅蓋頭、用嘴咬着棒棒糖送到遊客嘴裏，這種玩法看着熱鬧、有趣，實則存在隱患。

「小黃魚」與遊客互動。（抖音@葛仙村npc小黃魚）

「小黃魚」與遊客互動。（抖音@葛仙村npc小黃魚）

文章還表明，此類曖昧的表演和互動，藉助短片傳播快速「出圈」，短期內可能拉升話題度於客流量，但內容沒有文化支撐，沒有價值內核，一旦跟風氾濫就會迅速造成審美疲勞。

「小黃魚」在社交平台上發佈的互動影片畫面顯示，遊客在窗口搖鈴「呼喚」，他就會用嘴叼著棒棒糖出現，靠近遊客並將棒棒糖傳至遊客嘴裏。此外，還有捏臉、摟肩等肢體接觸。

「小黃魚」的互動方式受遊客歡迎。（抖音）

景區及當事人致歉

5月2日，葛仙村度假區發佈關於NPC「小黃魚」部份互動形式引發爭議的致歉聲明，稱景區立即採取整改措施：規範所有NPC的互動形式、加強演藝人員文化培訓素養、設立反饋渠道。「小黃魚」也在社交平台公開發佈影片致歉，表示會用更加得體、有溫度的方式和大家互動。