四川知名女主持熹菲抗癌10年不幸逝世　年僅37歲

四川綿陽主持人陳熹菲於2016年查出宮頸癌，2018年開始放療和化療。今年5月2日，陳熹菲的社交賬號發佈了一條訃告，稱熹菲已於5月2日16時49分因病治療無效不幸辭世，年僅37歲。不少粉絲或網民在評論區表示哀悼。



內地知名女主持熹菲抗癌10年不幸逝世。（@主持人熹菲）

內地知名女主持熹菲抗癌10年不幸逝世。（@主持人熹菲）

陳熹菲的社交平台賬號有逾10萬粉絲，簡介顯示，她是有16年從業經歷的專職主持人，曾主持婚禮和商業活動超過3000場。

熹菲曾在一條影片中介紹，她在2016年查出宮頸惡性腫瘤、骨繼發惡性腫瘤，2018年開始放療和化療。她曾分享，她第一次走進化療室，最震驚的是發現屋內的年輕人不在少數，「原來癌症早就不挑年紀了。」

內地知名女主持熹菲抗癌10年不幸逝世。（@主持人熹菲）

內地知名女主持熹菲抗癌10年不幸逝世。（@主持人熹菲）

2024年，熹菲雙腎衰竭，開始透析。儘管病情越來越嚴重，她在患癌期間也頻繁接各種主持活動，2024年初還主持了當年的綿陽新春燈會。

今年5月2日，陳熹菲的社交賬號發佈了一條訃告，訃告寫道：「陳熹菲（熹菲）於2026年5月2日16時49分因病治療無效不幸辭世，享年37歲。熹菲生於秋末，終於初夏，生平愛笑，絢爛如花……親愛的你，請一定愛自己，健康，快樂！」

不少網民在評論區表示哀悼：「抗癌十年，很佩服，望天堂安息。」「你不再疼了，可我們好心疼，願天堂沒有疾病。」「每次看都希望看到你的好消息，你受盡痛苦，現在再也不用疼了。」

內地知名女主持熹菲抗癌10年不幸逝世。（@主持人熹菲）

宮頸癌的年輕化趨勢越來越明顯

《央視新聞》曾發文介紹，近年來，宮頸癌的年輕化趨勢越來越明顯。2021年發表的一項宮頸癌流行病學研究表明，全中國、城鄉宮頸癌發病重點人群為25～45歲女性人群。宮頸癌年輕化可能和HPV反覆感染有密切關係，幾乎所有的宮頸癌都是由高危型HPV感染引起。

目前，醫學上並沒有能夠直接殺死HPV病毒的藥物。也就是說，HPV感染本身沒有治療方法，難以通過抗病毒治療來對抗HPV持續感染。另有研究表明，宮頸癌早期患者的5年生存率可達80%以上；可要是發生腫瘤轉移或復發，預後急轉直下，5年生存率僅為16.5%。

宮頸癌怎麼預防？

宮頸癌是一種可以預防的癌症。2023年中國《子宮頸癌綜合防控指南（第2版）》提出了三級預防策略：

一級預防的主要措施包括：開展健康教育和接種預防性HPV疫苗；

二級預防的主要措施是宮頸癌篩查；

三級預防的主要措施是對所有宮頸浸潤癌患者根據臨床分期開展適宜的手術、放療、化療以及姑息療法等。

