去世半年表弟凌晨來電驚魂　浙江女報警揭盜墓賊偷走陪葬手機

浙江臨海公安公眾號5月2日發文介紹，2018年，浙江臨海市一名女子接到了去世半年的表弟的電話。她和舅舅到墓地查看時，發現表弟的墳包被挖開了一個缺口，放在棺材裏的手機被盜走。警方調查發現，疑犯不僅盜墓、盜寺廟，還曾報假警騷擾警察尋求刺激。



2018年8月5日凌晨5時，臨海市白水洋鎮的小美（化名）接到了顯示為表弟號碼的來電，但半年前表弟已經因病去世，手機也陪他一同下葬。然而電話接通後，對方卻一言不發，最終掛斷。

去世半年表弟凌晨來電驚魂。（AI生成）

次日，小美又接到了表弟號碼的來電，電話那頭依舊沒有聲音。片刻後，電話再次被掛斷。小美索性回撥了電話，對方說話顛三倒四含糊不清，小美只能辨認出對方是一個年輕男人。

小美告知舅舅這兩通詭異的來電後，二人決定去表弟的墓地一探究竟，結果發現原本整潔的墓地有明顯的翻動痕跡，墳包被挖開了一個缺口。小美報警後，民警趕到現場。確認舅舅放在棺材裏的手機、墊背錢被悉數盜走。

示意圖。（AI生成）

而得知表弟的號碼後，警方發現，這個電話號碼還曾屢次騷擾警方、報假警。很快，警方拘捕了嫌疑人楊某。原來，楊某遊手好閒，沒錢花的時候就打起了墓地的主意，甚至還盜竊過鎮上的一座寺廟。楊某挖開了小美表弟的墳墓，偷走了棺材裏的手機和墊背錢。

而小美的舅舅又因為思念兒子，一直定期給這部手機充話費，楊某於是便用這部手機隨意撥打電話搞惡作劇，又報假警尋求刺激。