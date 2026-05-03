天津音樂節舞台遇強風坍塌　藝人仍在舞台演出　粉絲要求全額退票

內地「五一勞動節」假期期間，天津音樂節演出發生嚴重安全事故。5月3日，天津泡泡島音樂節主舞台因突發強風，出現嚴重傾斜及局部坍塌，導致演出中斷，大批觀眾緊急疏散。事發時藝人張弛、李昂星仍在台上演出，幸未傳出傷亡報告。主辦方隨後將演出轉移至另一舞台，但部份藝人表演被迫取消，引發觀眾集體維權及粉絲抗議。



據《新黃河》報道，現場觀眾拍攝畫面顯示，舞台大屏幕及頂部裝置搖搖欲墜，工作人員緊急廣播疏散人群，呼籲樂迷前往安全區域。藝人張弛事後在社交媒體發文提醒大家「注意安全」。

儘管當晚舞台經搶修重建，但因安全隱患未完全消除，藝人張子墨等演出被迫取消。主辦方「泡泡島音樂與藝術節」其後發文解釋，因瞬時極端強風，為保障現場觀眾及演職人員安全，BUZZ舞台的演出內容轉移到SOSO舞台進行，並稱演出已於傍晚6時恢復。

5月3日，天津音樂節演出發生嚴重安全事故，主舞台因突發強風，出現嚴重傾斜及局部坍塌。

藝人張弛提醒粉絲「注意安全」。

泡泡島音樂節發文稱，演出已恢復。

事故引發大批樂迷不滿，粉絲群體發布聯合聲明，提出四點要求：第一，主辦方須全面排查現場隱患，杜絕二次事故；第二，監管部門應徹查舞台搭建資質及安全驗收流程；第三，要求無條件退票，並賠償交通、住宿等直接損失及精神損失費；第四，要求經紀公司永久拉黑涉事主辦方，避免藝人再遇安全隱患。

截至發稿，主辦方尚未就賠償事宜作出正式回應。