中山草莓音樂節吸5萬樂迷　派4.5萬套消費券　信號滿格廁所多獲讚

2025年草莓音樂節於12月27日至28日在中山市西區岐江薈舉行，兩日共吸引5萬多名樂迷到場。多名樂迷在社交平台以「年度最佳草莓」形容本次體驗，提到舞台距離、場地音響、以及「信號滿格」「廁所多」等細節。據悉，為應對高峰3.5萬至4.5萬客流，當地以多部門聯動形式部署安保、交通、通訊與醫療等保障，並透過消費券及住宿券等措施把音樂節人流導向商圈與住宿餐飲，帶動周末消費。



據中山網報道，12月28日晚，隨著歌手單依純壓軸演出結束，為期兩天的2025中山草莓音樂節收官。現場樂迷陸續離場之際，不少人在社交平台分享體驗，形容陣容、場地、音響「都好」，並集中提到「舞台近、廁所多、天氣好、停車近」等具體觀感；亦有觀眾表示「惦記住未食夠嘅乳鴿」，或稱讚現場通訊全程順暢、沒有「入場失聯」情況。

音樂節期間，中山當地交通保障組提前制定公交方案並進行培訓與疏散演練，設置南北兩條公交接駁線及兩條應急疏散線，活動期間每日調度公交運力420台，兩天累計投放公交車輛840台，運送樂迷超過2.5萬人次；沿線設有15個公交接駁點及6個二級分流點。另有報道提到現場交通保障力量設置98個執勤點、共726人，並提及可停小車車位資源達23200個，另有企業提供摩托車及電動車泊位7000餘個。

中山草莓音樂節兩日吸5萬樂迷。

中山共投入合共1069名安保人員全程值守巡查，分散在入口、舞台周邊及疏散通道等共51個關鍵崗位；警務力量、消防救援隊伍在場待命，亦有三四輛救護車隨時應對突發情況。

一名來自深圳大學、曾多次參與草莓音樂節的樂迷劉俊熙稱，入場前已見大量安保人員及消防車輛，感覺「做得很不錯、很到位」，並認為可見當地對活動的重視。

此外，有近2000名志願者分布於核心活動管控區、外圍片區及14個公交接駁點，提供指引諮詢、物資補給與路線指引等服務；志願者隊伍來自高校學生、專業應急服務隊及屬地街道，並經5場專題培訓及1次實地演練。離場時，志願者們向樂迷揮手致意並說「歡迎再來中山」。

離場時，志願者們向樂迷揮手致意並說「歡迎再來中山」。

至於「廁所多」成為不少觀眾提及的細節之一，據悉，現場合理規劃多個衛生間區域，並配置保潔人員即時清掃。有來自台灣的百萬博主「大表哥995」更在活動中提到「廁所很重要」。

除音樂本身，本次草莓音樂節亦與中山文旅消費綁定，在場內設特色美食與文創專區，售賣紅燒石岐乳鴿、小欖炸魚球、菊花魚茸羹、三鄉瀨粉等，亦有「中山好文創 灣區好生活」文創專區，售價由8元至588元不等。

草莓音樂節場內設特色美食與文創專區。

智慧導覽小程序「美麗中山暢行美食好住潮玩樂購」更整合現場導覽、周邊景點、交通指引及美食住宿推薦等功能，錄入487個點位及51條路線，活動期間訪問人數達2.9萬人次、點擊次數超過5萬次。有樂迷稱過往多因工作到訪中山，今次則首次「像旅遊一樣」到孫中山故居紀念館、中山革命烈士陵園、紫馬嶺公園等地走訪，音樂節結束後亦計劃到孫文西路步行街。

更有部分演出嘉賓被觀眾遊客在周邊食店「偶遇」，如新褲子樂隊、痛仰樂隊等；五條人樂隊也用廣東話稱讚中山「好吃好玩」，並提到想在當地做live house演出、泡溫泉、吃美食；中山籍歌手蘇妙玲亦推薦小欖炸魚球、小欖菊花宴等，並提到天氣「不冷不熱」。

據報道，本次草莓音樂節中山市聯動9大商圈設免費巴士驛站，派發4.5萬套消費券，並投入50萬元發放住宿消費券，覆蓋140家限上住宿企業。數據顯示，活動期間西區餐飲業營業額較普通周末增長26%，住宿業增長38%。