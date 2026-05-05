女子諮詢鞋碼遭男主播嘲諷「誰會穿40碼的鞋？」　商家：永久除名

5月2日，有網民發影片稱，在一家名為「伯爵貓家女鞋清倉號 」的一場直播中，有女顧客詢問是否有40碼（UK5.5）鞋子，男主播回覆：「誰會穿40碼的鞋子，我才穿39碼。」



該片段在網絡發酵。5月4日下午，該直播間發布公告，稱將對涉事男主播永久除名，並對當晚直播產生消費的用戶進行退款。



正常詢問鞋碼被男主播嘲諷 網民批工作態度惡劣

《紅星新聞》報道，據該網民發佈的直播畫面顯示，男主播發表「誰會穿40碼的鞋子」的言論後，網民在評論區讓男主播道歉。然而，男主播卻一度反問：「道什麼歉呢？我搞不懂道什麼歉」，而另一名女主播試圖繼續介紹商品。

最終，在網民的刷屏下，該男主播在直播間回應：「多大點事，不好意思啦」。下播前，還與搭檔女主播稱顧客「這群人不能惹很恐怖的」，進一步激化矛盾。此後，有網民反映，有人在該店舖的直播群裏反映，卻遭管理員移出群聊。

有人在該店舖的直播群裏反映，卻遭管理員移出群聊。（微博@你別糊鬧了行嗎）

涉事直播間。（微博@你別糊鬧了行嗎）

該事件引起網民憤怒，網民認為主播在歧視、嘲諷女顧客。有人評論：「他如果嘲諷穿40碼的女士，那我就要嘲諷穿39碼的他了。我十二歲的兒子都穿39了」、「男人穿39碼的鞋子還好意思說」、「嘻嘻哈哈地展現自己惡劣的工作態度和極其不專業的工作能力。」

商家回應：永久除名涉事男主播 原路退款

5月4日下午13時，「伯爵貓家女鞋清倉號」發佈致歉公告，稱將對涉事男主播永久除名，對涉事女主播嚴重警告及處罰。此外，團隊內部將開啟為期兩周「言行規範」強化學習，對於當晚直播產生消費的用戶，進行原路退款，無需退回商品。