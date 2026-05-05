清遠雀友倒地亡　家屬告棋牌室索賠28萬　法院駁回

廣東清遠市清城區人民法院近日通報一宗案例，一名男子在棋牌室打麻雀時突然昏迷倒地，送院搶救後不治。家屬隨後將棋牌室經營者告上法庭，要求賠償醫療費、死亡賠償金等共計逾28萬元（人民幣，下同）。法院審理後認為，男子死亡屬自身突發疾病所致，經營者已履行合理救助義務，最終裁定駁回原告要求。



廣東男子在棋牌室打麻雀時突發心源性猝死。（圖片與事件無關，路透社圖）

雀友棋牌室昏迷倒地猝死

據《南方都市報》報道，2025年9月2日下午，張姓男子在清遠一間棋牌室打麻雀。下午5時許，他突感不適，起身欲往室外透氣，但剛走到門口便昏迷倒地。閉路電視畫面顯示，經營者何某及在場人士隨即撥打120急救電話，並對張男實施急救。

醫務人員到達現場後進行救治，於下午6時44分將張男送往清遠市某醫院搶救，但為時已晚，醫院診斷結果為：呼吸心跳驟停、心源性猝死。張男的《居民死亡醫學證明（推斷）書》表明死亡原因為「傾向於猝死」。

家屬提告索賠28萬被駁回

事後，張男遺孀及子女作為共同原告，將棋牌室經營者何某及後期接手該店鋪的劉某訴至法院。家屬認為，何某未確保經營場所具備安全、通風的環境、未及時疏散人群或實施有效心肺復甦，撥打120也不及時，致使張男錯失最佳搶救時機。何某還多次從張男身上跨過，行為失當。

示意圖。（AI圖片）

同時又稱，事發後不足一個月，何某將棋牌室轉讓給劉某，涉嫌惡意轉移資產、逃避債務。原告主張各項損失合計約141萬元，認為被告應按20%承擔賠償責任，請求法院判兩被告共同賠償醫療費、死亡賠償金、喪葬費等費用約28萬元。

最後，清遠市清城區人民法院經審理認為，張男的死亡是其自身突發疾病所致，無證據證實是棋牌室提供的經營場所或服務導致其受到人身侵害。且事發後，棋牌室經營者何某立即撥打120，並採取施救措施，已盡到合理救助義務，因此駁回原告方全部訴訟請求。