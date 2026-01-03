河南景點「關羽冰雕」竟是真人演員惹網民心痛　官方：有提供暖包

一遊客在河南開封萬歲山武俠城遊玩時，發現雪地裏一座關羽的「冰雕」，走近才發現是一位正在表演站崗的NPC演員，看到身上都是雪、鬍子上都是冰，不禁感嘆：「太敬業了。」



2025年12月14日，記者從萬歲山武俠城客服方面了解到，這幾天下雪景區內的演出都是正常進行。

雪地裏看見一座關羽的「冰雕」 走進一看才發現是NPC演員：

有網友認為演員太過辛苦，景區客服回應稱：

首先工作人員是有班次的，其次現在（因為下雪）演員都有提供暖寶寶（暖包）、熱水等，厚衣服的話，也都是陸續在更換了。

有遊客表示，因為下雪，《雪夜山神廟》等演出看起來特別有感覺。

此前，有網友發視頻稱開封清明上河園景區劇情推進到關鍵處，演員縱身躍入冰冷的水中。景區也表示，演員拍攝時有相應保暖措施，會根據天氣、水温情況靈活調整劇情，保障人員安全。

據河南文旅廳消息，當時大雪天氣，多景區臨時閉園，開封清明上河園、萬歲山武俠城和洛陽洛邑古城等景區演出不停，演員全情投入，只為讓每位遠道而來的遊客不虛此行。

