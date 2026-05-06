安徽男手機丟失7年 廠家自動影相功能助失而復得 網民讚暖心
撰文：盛昀
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今年5月，安徽合肥一名男子張先生接到手機廠家的短訊，稱廠方通過定位和相片找到了他丟失7年的手機的具體位置。在民警幫助下，張先生的手機成功尋回。據《極目新聞》報道，張先生解釋，他堅持找回手機，是因為裏面有很多珍貴回憶，手機他也會收藏。
2019年3月，張先生在安徽肥東縣一家小吃店吃飯，出門買飲料時發現手機丟失。手機丟失以後，張先生在廠家的系統掛失了手機，只要有人開機，手機就會自動拍下使用者的照片，和定位一起上傳到系統。
雖然當時張先生已經報警，但手機一直沒有找回來。張先生介紹，丟失的手機購於2018年，花費了約3000元人民幣。
今年5月初，手機廠商突然聯繫張先生，稱丟失的手機突然開機上線，手機已自動拍下了現在使用者的照片。張先生報警後，民警介入幫助，手機也被成功尋回。張先生解釋，他堅持找回手機，是因為裏面有很多珍貴回憶，手機他也會收藏。
網民評論：
「所有手機廠家，看到了嗎？這個功能真的是非常重要且讓人心動！」
「其他手機廠咋不跟進一下。」
「七年前的手機，還能找回，這真是個暖心的意外。」
「這個厲害了，7年啊～～～」
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