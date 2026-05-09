西安12農民工遭拖糧兩年　無良開發商欲拿5個查封車位抵32萬工錢

陝西西安近日爆出一宗離譜欠薪案，12名農民工在當地樓盤務工，遭拖欠逾32萬餘元（人民幣，下同）工資近兩年，但開發商及承包商竟企圖以小區5個小區車位抵債。



事後工人實地調查驚覺，該小區1,600多個車位已被法院查封。目前，當地勞動監察部門已向法院申請強制執行。



12名農民工遭「車位抵薪」32萬餘元。（極目新聞）

工資變成被查封的車位

據《極目新聞》報道，涉事項目為西安宸閱和鳴樓盤，自2023年起，12名農民工完成施工任務並通過驗收，惟工資一直被拖欠。承包商中負責對接農民工的李某多次以｢開發商未付工程款｣為由，拒絕支付工人工資。

直至2025年，工人求助當地人社局，該局下達《行政處理決定書》要求相關公司支付農民工的工資，但開發商及承包聲稱｢沒錢｣。今年3月，開發商代表田某提出，可用5個車位抵農民工工資。

工人無奈之下唯有被迫接受，認為低價把5個車位賣了總比一分錢工資拿不到要強。但沒想到事後農民工發現，這個小區有1600多個車位被法院查封，項目方提出的5個車位疑似也在列。法院公告指，3年期限內未經法院同意不得轉移或變賣。

另外，農民工實地考察後發現，小區地面車位沒有明確編號，現場安裝的是暫未投用的機械車位鐵架，5個車位幾乎很難變現。

農民工發現，小區有1600多個車位被法院查封，項目方提出的5個車位疑似也在列。（（極目新聞）

内地法規：工資必須以貨幣支付

據《工資支付暫行規定》第五條明確規定，工資應當以法定貨幣支付；不得以實物及有價證券替代貨幣支付。不少工人意識到被開發商及承包商欺騙後，便拒絕接受車位。

對此，西安灞橋區勞動監察大隊表示，相關公司拒不履行工資支付義務，已向當地法院申請強制執行，正在走流程，並強調任何一方都不能強迫農民工接受「車位抵工資」的要求。