外交部4大「翻譯女神」效力國家不簡單　秒譯《離騷》最經典

這陣子,中美對抗愈演愈烈,雙方你來我往互不相讓,而其中最出彩的除了我們中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪一番言辭犀利,讓人感到無限酣暢淋漓的發言之外,還有陪同參與全程翻譯工作的女翻譯官——張京。

如果大家對翻譯工作有所了解,就能知道總共16分鐘的國家峰會級外交發言,對於翻譯來說是多麼艱鉅的「任務」。而在這種壓力下,被楊主任問到「還要翻嗎?」的張京,只是笑了笑就點點頭說:「我先翻一下」,然後就穩穩的翻出了16分鐘發言的所有內容!全程翻譯精準清晰、有條有理,流暢自然,和美方的紫毛翻譯的磕磕絆絆立判高下!相信在這一刻,沒有人會不被圈粉!中國外交部「翻譯天團」立刻就成為了熱搜話題!

雖然話題導語裡提到「四大美女」翻譯官,其實日站君要說,外貌什麼的根本無足輕重,才華才是絕對的重點!這就是當今,我們中國女翻譯官的實力!

很早「出圈」 卻低調無比的女翻譯官

雖說我們這次的標題是「翻譯天團」,但是首先,我們還是先來重新了解一下這次擔任翻譯工作的張京。其實,翻譯官張京在2013年的兩會就已經「出圈」了,作為兩會的現場翻譯,出眾的氣質與高質量的翻譯水平,讓她當時立刻就征服了各路網友。雖然之前張京也玩微博等社交媒體,但是由於這種「出圈」,讓張京反而感到很困擾,所以她立刻就刪除了網絡上的社交動態。因為對於她來說,更重要的是「如何做好自己的本職工作,而不是將自己變得娛樂化」 。

實際上,張京從小開始,成績就名列前茅,尤其是在杭州外國語學校這種「專業出產高素質語言人才」的學校,她從入校開始,成績就沒下過前5名。成績優異、能歌善舞、人緣又好,可以說是「全才」的張京在畢業時卻沒有選擇北大清華,而是保送到了外交學院。班主任老師和很多人覺得是「屈才」,而對於張京自身來說,外交學院才是她心中的「歸宿」,因為從最開始,她的夢想就是進入外交部成為一名翻譯官。

進入到外交學院之後,張京如魚得水,不僅繼續保持自己優異的成績,同時也參加了很多活動,磨煉自己的語言能力。2005年,她曾經代表外交學院參加第10屆「21世紀杯」英語演講比賽,以《全球化影響與中國傳統價值觀》的主題,最終獲得亞軍。而在畢業之後,張京憑藉自己過硬的實力,於2007年順利進入外交部,成為了一名真正的「翻譯官」!在連續參與幾次兩會擔任翻譯工作後,張京被各界媒體所關注。精準的翻譯能力以及「不苟言笑」的氣質,讓她被媒體稱為「最冷豔的美女翻譯官」 。

然而,張京在平時其實非常愛笑,但是作為一名專業的翻譯,應該盡量保持會場上的低調,所以在翻譯的過程中,她都會刻意的收斂神色,全情投入到翻譯工作中去。對她來說,沒有什麼事情,比維護國家的尊嚴,維護我們外交的尊嚴,更加重要。

翻譯司的「大姐大」:張璐

除了張京之外,另一位曾經「出圈」的外交部女翻譯官,則是現任外交部翻譯司西葡語處處長的翻譯官張璐。作為外交學院國際法專業畢業的她,並非語言系「科班」出身,卻憑藉著自己不懈的努力,最終成為了中國實力最強的翻譯官之一。張璐的翻譯真正做到了「信、達、雅」,尤其是針對古典文學的快速、準確、精到的翻譯,可以說是無出其右。

相信大家應該還有一定印象,當年溫總理在兩會期間,引用《離騷》中的句子:「亦餘心之所善兮,雖九死其猶未悔。」實話說,古文翻譯對於一般的筆譯來說,都要揣摩良久而度其意,在同傳現場引述古文,對於譯者來說難度簡直突破「地獄級」!而張璐僅僅用了幾秒,一句高質量的譯文如徐徐微風一般脫口而出:「For the ideal that I hold dear to my heart, I don't regret a thousand times to die.」用言清晰易懂,譯義入木三分,簡直是技驚四座,冠絕全場!

在剛剛結束的十三屆全國人大四次會議閉幕會上,李總理說「搭多深的基,才能蓋多高的樓」。這種指代性質的語句也相當有難度,但是到了張璐面前,困難彷彿如同刀切黃油一般泯於無形。她簡潔明快的翻出:「The height of the building depends on the depth of the foundation。」日站君只能說,這種實力真是令人難望其項背。

直到今年,張璐已經11次參與總理答記者問環節,在國家領導人級的會談中,張璐是一定會出現在現場的那位。她曾被中國著名資深翻譯家過家鼎先生稱讚為「外交部最厲害的翻譯」 ,而她則一直謹記著周恩來總理的「外交無小事」這句箴言,在工作中謹慎再謹慎,說「再給我1秒鐘,我還能翻譯的更加準確」。

我們的每一位翻譯官 都是才華橫溢

除了張京與張璐之外,可以說外交部翻譯司的每一位翻譯官,都是才華橫溢。在這之中,有被稱為「最清新翻譯官」的現任外交部翻譯司培訓處副處長的姚夢瑤,聲音清麗婉約,思維邏輯清晰。尤其是對於翻譯中所需要注意到的細節、如何形成良好的翻譯習慣等有深入的研究,無怪能夠擔起培訓新人的重要職責!

以及被稱為「發卡女神」的錢歆藝,同樣與張京一起出身於杭州外國語學校。最令人吃驚的是她在進入杭外之前,甚至是「英語從零起步」!一路拼搏努力到外交部翻譯官,讓人不得不佩服她的努力!

還有呂斐,外交部翻譯室英文處三秘,經常陪同王毅部長參與重要經濟類峰會,畢業於英國威斯敏斯特大學的她語音正、語感好,譯文地道,讓人讚不絕口。

當然,除了強大的女性翻譯官陣容之外,男翻譯官也一定要提一下!翻譯官孫寧可以說是翻譯司的「老大哥」 ,常年擔任總理、主席的隨行翻譯,並且經常翻出「金句」,可以說是不折不扣的「金句哥」!還有翻譯司英語處高級翻譯王澤國,別看是90後,做起交傳一點兒不含糊!不僅語音純正,而且對於記者會上帶地方口音,普通話相對含糊的記者提問,也能做到有條不紊、清晰自如的翻譯,真是未來可期!

他們才是我們值得驕傲和憧憬的對象!

在了解了我們外交部與翻譯司的「天團成員」們後,日站君真的很感動。外交無小事,弱國無外交。過去幾十年,我們外交部、翻譯司的外交官與翻譯官們承受了多麼大的壓力,在世界舞台上遭受了多少抨擊與非難,親耳傾聽了多少侮辱與詆毀,現在終於能夠一舒胸臆,發出我們強而有力的聲音!今天,我們的翻譯官們靠著自己的實力與從容,讓世界見證了我們的祖國有多麼的強大!他們拼搏的精神,嚴謹的態度,謙虛的品質與廣博的學識讓我們驚嘆!他們才是我們應該尊敬,應該學習的最好典範!

另外,7成都是女性的外交部翻譯司,也讓我們再一次感受到了新時代女性的力量!她們優雅從容,才華橫溢,為我們國家的外交事業做出了無以倫比的貢獻!日站君覺得,根本不用說「明明可以靠顏值」這句話,她們的才華,就是她們自己最大的力量!讓我們再一次為她們喝彩!

