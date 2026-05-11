OPPO母親節文案爭議｜高級副總裁直降兩級　武漢大學割席再惹議

5月8日，內地知名手機品牌OPPO發佈母親節活動文案「我媽有兩個『老公』」引發爭議，OPPO發文致歉。網民發現，該文案創作團隊負責人余某為武漢大學畢業生。5月10日，武漢大學發聲明與校友余某「割席」，斥其文案價值取向與學校理念嚴重不符，該回應再次引發網民熱議。



OPPO母親節文案「我媽有兩個老公」惹議 緊急下架宣傳文案道歉

5月11日，OPPO再度發佈致歉聲明。內媒報道，OPPO認定此事為「重大品牌事故」，重罰相關負責人，其中OPPO分管中國市場業務高級副總裁段要輝被認定負最終管理責任，職級直降2級。



OPPO發布的母親節活動文案。（微博）

4人被處罰 高級副總裁職級直降兩級

今日（5月11日），OPPO在微博就母親節文案爭議再次致歉，稱因追逐流量而忘記本心，忽略社會主流價值觀的底線，又指經過深刻反思，公司已經對分管中國市場業務的高級副總裁段要輝以及營銷相關管理者作出從嚴處罰。

OPPO致歉聲明。（截圖）

據《界面新聞》報道，OPPO在內部正式發佈問責通告，將該事件判定為重大品牌事故。具體處罰措施上，公司中國區業務負責人段要輝負最終管理責任，職級直降兩級，本年度績效不高於C，從本月起凍結調薪36個月。

另外，直屬業務部門部長王怡被認定負直接管理責任，未有效履行審核把關職責，職級降1級，本年度績效不高於C，並自本月起凍結調薪12個月。OPPO公關部部長馬新被認定負管理責任，本年度績效不高於C，凍結調薪12個月；項目團隊主管則被認定負直接項目管理責任，O職級降1級，本年度績效不高於C。

知情人士表示，此次處罰「屬於OPPO歷史上罕見嚴厲的處罰力度」。

文案團隊負責人為武大畢業生 武大發文批評

據《錢江晚報》報道，隨着OPPO母親節營銷文案爭議發酵，有網民扒出文案策劃團隊由武漢大學畢業生余某負責。

武漢大學。（武漢大學官網）

5月10日，武漢大學文學院發表聲明，表示對OPPO廣告文案的內容表述和價值傾向深感「詫異和震驚」，這與武漢大學立德樹人的育人理念嚴重不符。聲明指出余某曾是該學院學生，也曾護助巴士老人而獲師生讚譽，但對於這次其職場團隊所策劃文案，武大極不認同，並特別指出「願余校友以自誠勇氣，善對社會批評，與企業一道肩負起社會責任」。

5月10日，武漢大學文學院發表聲明，表示對OPPO廣告文案的內容表述和價值傾向深感「詫異和震驚」。（微博圖片）

對於武漢大學的聲明，網民意見不同。有人支持校方回應：「不切割以後還要不要就業？要不要招生？」「校方出面表態不過是被輿論裹挾無奈自保，真正該反思的是網絡連坐風氣。」也有人認為武漢大學此舉不妥：「吳謝宇弒母，也沒見北大發什麼聲明。」

《新京報》發佈評論文章指出，畢業校友文案翻車，武漢大學沒必要「自我連坐」 。要學校的歸學校，輿論的歸輿論。胡錫進也發文稱，理解武大有些焦慮，但仍然認為武大這樣着急撇清自己，在情理上不妥，公關效果也不會好。

胡錫進。（網上圖片）

中國廣告協會：扭曲親情、獵奇調侃

5月10日，中國廣告協會發聲，指個別品牌借母親節推出的營銷文案，以扭曲親情、獵奇調侃的方式製造話題，曲解家庭倫理，已引發社會各界的廣泛質疑與譴責，為整個廣告行業的創意營銷敲響了警鐘。倡議堅決抵制扭曲親情、調侃家庭、低俗玩梗、刻意出位的營銷行為，自覺規避價值誤導、情感不適、倫理爭議類營銷內容。

5月9日，OPPO品牌奠基者與關鍵投資人段永平在雪球平台發表評論，「確實不合適，我看到公司已經道歉並且改了，錯了就改了，我相信他們會反省的。」同時，他強調：「即便如此，這個文案還是欠妥的。我相信大家會吸取教訓的。」