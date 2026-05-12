有片│廣州童幫手開檔擰錯油門75KG滷味全報銷　阿媽温柔處理獲讚

近日，在廣東廣州，滷菜攤主李女士準備出攤時，女兒幫忙插上攤車鑰匙，結果不小心擰到油門，75公斤重的滷菜全部都摔到地上。李女士表示，女兒當時很慌，本來也是出於好心，就沒有責怪孩子，後來滷菜都丟了，重新滷了，耽誤了2個小時出攤，損失近1000元（人民幣，下同）。



5月10日，廣州網民「李妹妹滷味」分享影片，顯示當日下午她弄好食物，放在電動餐車上準備開檔時，女兒站上車上企圖幫忙，期間竟將車匙插入電動餐車，電動餐車雖然已發出提示音，但在場忙於工作的成人卻未有留意，期間女兒不慎扭動到油門，電動車瞬間失去控制向後倒退並側翻。

期間女兒不慎扭動到油門，電動車瞬間失去控制向後倒退並側翻。（影片截圖）

在場一名成年男子見狀，立即抱走在車頭的小妹妹，不過，車上數十盤總重約75公斤的滷菜，則已經全數滑到地上報廢。李女士指，清埋現場後，再找家人協助趕製新滷菜，約2小時後才能重新出攤，廢棄的滷菜損失約千元人民幣。

回家後，知道自己「闖大禍」的女兒一臉委屈，欲哭無淚。李女士憶述，孩子當時非常害怕被責備。

但李女士沒有暴跳如雷，反而耐心安慰女兒，讓孩子敢於說出實情。網民紛紛留言：「這媽媽的情緒太穩定了」深受感動的女兒在放學後，更主動到攤位幫忙招攬生意，以此「補償」。