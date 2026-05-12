南京男大生被爆偷拍女生裙底　傳已獲公務員錄用　校方調查

5月11日，南京審計大學一名男研究生被爆在校內偷拍女生裙底，網帖還稱該男子已被擬錄用公務員。校方發佈通報稱，學校已成立專項工作組，相關部門已介入調查。內媒《九派新聞》報道，網傳擬錄用該男子的江蘇稅務局回應事件稱，正在調查核實。



網帖。（微博）

5月11日，有網民發帖稱在南京審計大學超市碰到一名男子偷拍女生裙底，幸好朋友發現上前制止，並當場讓他刪除了照片。還有網民發現，該名男子為南京審計大學研究生，且已被國家稅務總局江蘇省稅務局擬錄用公務員。

有網民發現，該名男子為南京審計大學研究生，且已被國家稅務總局江蘇省稅務局擬錄用公務員。

校方發佈通報稱，目前，學校已成立專項工作組，相關部門已介入調查，學校將根據調查結果依法依規嚴肅處理。

《九派新聞》報道，江蘇稅務局一名職員回應稱已關注到此事，正在調查核實，會按規定處理。