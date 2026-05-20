北上天氣｜深圳發佈暴雨紅色預警　官方：山洪風險大

據《央視新聞》報道，廣東深圳市氣象台於5月20日晚8時28分，在珠江口和寶安區（西鄉、福永、航城、福海街道）區域發佈暴雨紅色預警信號，同時將分區暴雨黃色預警信號擴展至深圳全市。



據氣象台統計，上述區域過去3小時累計降雨量已達60毫米左右，預計未來2小時還將出現40-60毫米降水。

深圳發佈暴雨紅色預警。（微博@深圳天氣）

深圳天氣5月20日晚上7時發佈消息，廣東省珠江口西側強降水仍在持續，雷雨雲團整體呈原地少動但略有緩慢東移趨勢。受本地生成和可能東移的雷雨雲團影響，大部份地區仍有降水。

廣東省珠江口西側強降水仍在持續，雷雨雲團整體呈原地少動但略有緩慢東移趨勢。受本地生成和可能東移的雷雨雲團影響，大部份地區仍有降水。（微博@深圳天氣）

深圳全市進入暴雨緊急防禦狀態，上述暴雨紅色預警區域山洪風險大。氣象局提醒，注意防禦暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。

19日17時到20日17時，陽江陽春市河口鎮下雙村出現24小時943毫米的極端強降雨。（央視新聞）

廣東省江門市普降暴雨到大暴雨局部特大暴雨，據氣象水文監測，江門全市平均雨量86.1毫米。（央視新聞）

另據此前報道，當前，廣東省已進入「龍舟水」時期。5月19日以來，粵西沿海、粵北和珠三角地區出現強降雨過程。其中，19日下午5時到20日下午5時，陽江陽春市河口鎮下雙村出現24小時943毫米的極端強降雨。根據《廣東省水利廳水旱災害防禦應急響應工作規則》，廣東省水利廳水旱災害防禦領導小組定於5月20日傍晚6時啟動水利防汛Ⅳ級應急響應。