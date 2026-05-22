上海地鐵出站上廁所要先｢刷臉｣惹議！市民憂私隱泄露狠批隱患大
撰文：中天新聞網
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上海市一名女子近日踢爆，她搭乘地鐵時上廁所要前往站外，但進出站卻被要求「刷臉」，她認為此舉有個人資訊外洩疑慮，直呼離譜。
廁所在站外 進出要刷臉
綜合內媒報道，這名張姓女子表示，她搭乘地鐵13號線，於隆德路站換乘11號線時，要前往站外上廁所，卻被要求進行人臉識別登記才能出站。張女說，整個流程讓她感到困惑與不安，「上衛生間（廁所）必須要刷臉才能出閘機，工作人員說回來再刷一次臉，一進一出就抵消掉了。我覺得這是個很大的隱憂，人臉識別根本不應該用在這種地方。」
乘客認為「刷臉」識別是一個很大的隱患：
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張女進一步指出，相較其他車站的處理方式，該站做法過於複雜，「其他地鐵站跟工作人員說一聲就可以放行，或者給臨時卡，這又不是銀行金融機構，沒有必要把人臉認證作為唯一方式。」
對此，有乘客持不同看法，一名民眾表示，「我覺得沒有侵犯隱私，人臉識別很方便，現在資訊都是公開的，大家要接受新科技。」但也有乘客擔憂：
我擔心人臉資訊會被洩露，現在網路安全風險很大，不太希望用這種方式。
據站方指出，該措施主要針對換乘站客流較大的情況，「我們車站日均客流大約10萬人左右，臨時出站上廁所的乘客也比較多。有時工作人員不在服務點，乘客需要等待，會影響效率，人臉識別可以讓乘客自助通行，提升便利性。」
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