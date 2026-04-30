貓肢體語言解讀：眨眼踩奶代表信任　耳朵後壓、亂排泄是壓力警報

貓不像人一樣，會用語言表情來表達自己的喜怒哀樂。



雖然貓也有貓語，但是恐怕能聽懂的人不多。那我們就要通過貓咪的一些動作，來猜測貓咪的內心世界了。那貓咪的不同肢體語言，究竟代表了什麼情緒呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪的不同肢體語言究竟代表了什麼情緒呢？（shawn-rain@Unsplash）

貓咪的不同肢體語言究竟代表了什麼情緒呢？

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一般養貓的人都知道，貓在不高興時就會揮動尾巴示威，心滿意足時就會低聲喵喵叫。這是最基本的貓表達情緒的方式了，在某些時候，貓咪會蜷縮在主人膝蓋上，並且會時不時眨巴眼睛，或者閉上雙眼，有一種貓咪向主人索吻的狀態，這也可以解讀為：

我感覺很安全，我信任你。

如果貓主人報之以微笑和眨眼，貓多半還會跟著眨眼，以示回應。

很奇怪的是，有些貓還會在這個時候形同被催眠，同時用爪尖搔撓主人的腿或手臂，雖然令主人難以消受，但這卻是貓表達親熱和滿足的方式。

貓還會隱藏爪尖輕拍主人，這是為了要引起主人的注意，陪牠玩耍。但是隻有在防衛或發威時貓才會亮出爪尖撲抓。有些貓到了早上起床時間，還會跳上主人床頭，輕拍主人，喚醒主人。

貓咪與狗在某些時候是相同的，狗主人回家時，狗通常會以跳躍、吠叫和搖尾的方式表示歡迎。貓則會招呼以「喵喵」的叫聲，這就如同人們見面問候時的「你好」。

貓在求食時也會發出「喵喵」的聲音，但稍加留意，就會發現兩種叫聲是不盡相同的。此外，主人回家，貓還會摩搓主人的腿，晃動身軀，揚起尾巴，如同揮動歡迎的旗子。

如果遭到主人的責難，貓就會搖著尾巴，繃著腿，邁著傲慢的步伐走開。這副不屑的表情，通常只有人才會流露。

梳理毛髮是貓每天的必修課，卻也可表示輕蔑。所以我們經常能看見，貓與狗保持相當距離，兀自梳妝，一幅清高的神情。

貓咪有時候會突然的神經緊張，判斷貓咪是否精神緊張最簡單的方法是看耳朵的方向。耳朵整天朝後時，貓肯定極度緊張。另外，貓沒來由地「瞄瞄」叫，兩眼放兇光，咬東西等一副要打架的姿勢，這時也可能是精神緊張。

以前總是很規矩地去廁所，現在突然在屋裏隨地大小便、過度梳理造成的脫毛、嚴重的毛球病等都是由於精神緊張所致。此外，精神緊張還表現為腹瀉、便秘、抓傷、咬傷等各種症狀。如果我們要詳細地了解貓精神緊張的程度，只需到醫院通過血檢，查看一下淋巴球的數量，即可明白。

當然，貓咪還有許許多多的肢體語言，牠不同的姿態和表情也是我們喜愛牠的理由之一，想要明白貓咪到底在對我們說些什麼，還需要貓咪的主人們在平時多多觀察。

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