有片︱深圳K11職員涉歧視　譏諷客人｢窮逛｣：服務的是上帝不是窮X

近日深圳K11購物中心爆出歧視風波，一名商場工作人員態度極其傲慢，當眾譏諷進店光顧的顧客，並高調叫囂：「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的窮X！」呵斥顧客只是｢窮逛｣（沒錢硬逛的意思）。



據河南廣播電視台報道，深圳K11購物中心方面回應稱，會回饋相關情況。



深圳K11 購物中心職員辱駡顧客窮逛。（都市報道）

深圳K11 購物中心職員辱駡顧客窮逛。（都市報道）

深圳K11 購物中心職員辱駡顧客窮逛。（都市報道）

影片最後，這名工作人員還疑似比出不雅手勢。（都市報道）

這段職員當眾辱罵顧客的影片在微博上傳播，影片顯示，5月28日在深圳K11購物中心，一名身穿黑色上衣的工作人員疑似和一名顧客對罵，「K11是為上帝服務的，不是服務你們這類沒錢的窮X！在這裏窮逛！」而被罵的顧客也立即做出回應，「我們窮X，我們窮，你高大上」。

影片最後，這名工作人員還疑似比出不雅手勢。

不少網民看到影片後，紛紛指責該工作人員態度傲慢，「高檔品牌店的職員是不是都覺得高人一等」、「她只是櫃姐，憑什麼瞧不起顧客」，還有人說「深圳K11根本就沒什麼好逛的！」

據了解，深圳K11購物中心位於南山蛇口，去年4月28日開業，是香港K11集團在內地的首個旗艦項目，總建築面積達23萬平方米，規模約為香港K11 Musea的兩倍。

深圳K11 購物中心。（新世界發展有限公司官網）

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開業初期，深圳K11購物中心憑藉海景、文化藝術區等優勢吸引不少市民專程前往打卡。惟開業至今，也有市民在社交媒體吐槽，深圳K11選址偏遠，商場招商一般且裝修審美沒有太多出彩的地方。