有片｜遊客食潮汕火鍋稱味道淡　威脅發5000字負評　老闆無奈免單

近日廣東汕頭日前發生一宗就餐糾紛，四名外地遊客到當地吃潮汕火鍋，豈料40分鐘吃了約七成後，突然投訴鍋底味道太淡、牛肉有腥味，直言｢與做夢預想的味道不一樣｣，直言要寫下5000字負評，更表示只願意支付部分食物費用。



店主為免影響潮汕美食的聲譽，最終無奈決定全單免除。事件經媒體曝光後衝上微博熱搜，大批網民紛紛力撐店家，指責這幾名遊客｢食霸王餐｣非常沒道德。



黑衣女子稱，食物味道不好要寫5000字差評。（微博@斯圖卡98）

黑衣女子稱，滷水和她夢裏想像的味道不一樣。（微博@斯圖卡98）

黑衣女子稱，滷水和她夢裏想像的味道不一樣。（微博@斯圖卡98）

黑衣女子稱，滷水和她夢裏想像的味道不一樣。（微博@斯圖卡98）

據《九派新聞》1日報道，店主蔡先生稱當時有4名外地遊客來店裏吃火鍋，他們點了400多人民幣的菜品，40分鐘吃了七成食物左右後，便向店員投訴食物質素不好，認為鍋底味道太淡和牛肉有腥味。

據網上流傳影片顯示，其中一名黑衣女子向店家稱「我已經寫好了一個5000字的差評了，花了幾千元的機票，很失望吃到這樣的東西」，隨後她逐一點評「這個滷水沒有任何味道，沒有滷香味，和我想像中每天晚上做夢的味道完全不一樣」，然後又指「雪花牛肉肉腥味很重，有股怪味」，隨後一名男子附和「（滷水火鍋）沒味道，像白味一樣」，另外一名女子就稱「我們最多支付蝦和鵝肝（費用），其它不支付」。

黑衣女子又稱，雪花牛肉腥味很重。（微博@斯圖卡98）

另外一名女子指不願意全單支付，只願意給蝦和鵝肝的費用。（微博@斯圖卡98）

另外一名女子指不願意全單支付，只願意給蝦和鵝肝的費用。（微博@斯圖卡98）

另外一名女子指不願意全單支付，只願意給蝦和鵝肝的費用。（微博@斯圖卡98）

對於店家解釋「食材確保新鮮，食物口味來說眾口難調」，黑衣女子則反駁 「我們四個人來自天南海北（都認可不好吃）」。最後，為了不激發矛盾，店家最終決定全部免單，最終也解釋潮汕的食物都偏清淡，滷水火鍋太濃的話會覆蓋食材原本的味道。

這4名遊客從店裏離開後，店家重新檢查了廚房的滷水配比，以及親自嘗了這四名遊客當時點的火鍋底料，認為沒有任何問題。

這4名遊客離店後，店家親自嘗了他們點的火鍋底料，認為沒有問題。（微博@斯圖卡98）

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對此，店主蔡先生稱，之所以選擇免單是擔心影響到外界對潮汕美食的印象，雖然眾口難調可以理解，但還是感到很氣憤和委屈，認為鍋底味淡保留食材本味本就是潮汕特色，開店已有五年，接待過不少外地遊客，這是第一次遇到這類被投訴的情況。

隨後事件衝上微博微博，不少網民稱「已經吃了7成再投訴，還威脅寫差評，擺明就是要吃霸王餐」「不好吃可以一開始就說啊」「和夢裏想到的味道不一樣，這種想白嫖的藉口都想得出來啊」。